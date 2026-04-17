嵐の二宮和也（42）が17日にスタートした日本テレビの新バラエティー番組「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜後7・00）に出演。相葉雅紀（43）の“サプライズ出演”に驚く場面があった。

二宮とお笑いコンビ「千鳥」のノブが初タッグを組み、世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する同番組。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。

相葉は再現ドラマに消防隊長役でゲスト出演。「2階の救助を急いでくれ！」のセリフとともに相葉の姿が映し出されると、ノブやゲストの女優・綾瀬はるかは「相葉くんだ！」と大喜び。二宮は「どうりで最近見ないと思ったら」と反応し、ノブから「これ何カ月も撮ってない！」と突っ込まれた。

SNSでも「相葉くんきたー！」「相葉くん早速きた！」とファンが反応し、「相葉くんホントよく引き受けてくれた」「どうも最近見ないと思ったら そんな訳www」「相葉くんに気づいて『あっ』て驚いたお顔が可愛かった」「相葉くんかっこいい」などのコメントが見られた。

相葉は番組公式サイトで「僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな」とサプライズ出演だったことを明かし、「二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、なんでもやります！と言いました。あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした（笑）。再現VTRの出演はほとんど経験が無かったので、新鮮でしたね」とコメントしている。