天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が１７日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一ら１４００人が出席した。

「りくりゅう」の隣には声優の野沢雅子さんの姿も。存在感あるオレンジ髪が目立ちまくり、この様子がテレビの情報番組などでも伝えられた。

ネットでも話題となり「あの明るい髪と髪型は！」「見覚えのある方がｗ」「明るいヘアカラーの御婦人だなぁって思ってたら野沢雅子さんだった」「どうしても野沢雅子さんの後ろ姿に目がいってしまう」「後ろに映る野沢雅子さんの方が気になるんよ」「奥の野沢雅子さんが気になって会話の内容が入ってこないｗｗ」「奥にいる野沢雅子の存在感ｗ」「野沢雅子師匠が気になって集中できなかった」「お元気そう」「野沢雅子のオーラが凄い（笑）」「並びにいた野沢雅子さんの存在感が強すぎて」「りくりゅうペアの向こう側に野沢雅子さんがいてそっちに釘付けになってしまった」と反応する投稿が集まっている。