4月16日に、フジテレビ系の新音楽番組『STAR』がスタートしたが、その内容が波紋を呼んでいる。

「『STAR』は、フジテレビのゴールデンタイムに約10年ぶりに復活した音楽番組で、番組のウェブサイトでは『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、情報番組『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだと説明されています。MCには、2024年入社の上垣皓太朗アナウンサーが抜擢されました」（スポーツ紙記者）

初回は2時間の生放送でおこなわれ、上垣アナと歌手でタレントのあののコラボが見られた。

「あのさんは番組前半に、ナビゲーターとして上垣アナとともに出演しました。あのさんが『家政婦さんを探している』と語り、上垣アナから『どんな人がいいですか?』と問われると『ものを盗まない人』とぶっ飛んだ答えを見せるなど、あのさんらしいやりとりも見られました。さらに、あのさんは上垣アナに合わせた“メガネ姿”も披露していました」（同前）

このやりとりに、Xでは《上垣アナの進行がめちゃくちゃいいな…上品な番組だ》といった称賛が聞かれる一方で、不安の声も出ている。

《テレビつけたら音楽番組で上垣さんとあのちゃんが司会しててびっくり 上垣さん、まだ新人アナなのになんでベテランさんとか慣れてる人つけてあげなかったんだろう》

上垣アナといえば、若手らしからぬ“貫禄のある”姿が、明石家さんまにハマったことでも知られる。新番組への司会抜擢も、そうしたキャラが評価されたのだろうが、懸念点も存在すると語るのは放送作家だ。

「上垣アナは生真面目なイメージもあって、中居正広さんの女性トラブルに端を発した一連の問題を受け、信頼を失ってしまったフジテレビの“救世主”ともいわれています。しかし、音楽番組のメインコンテンツはあくまでもミュージシャンですから、若手アナにその差配役という重責を押しつけている、という指摘もあります」

初回のナビゲーターにあのがついたのも、上垣アナのキャラを立てようとしているように見えるという。

「突拍子もない発言などで知られるあのさんを受け、上垣アナがあたふたするような、ハプニング的な様子をスタッフ側が期待していたように見えます。上垣アナは『めざましテレビ』の配信動画で、先輩アナたちに容姿をイジられ、動画が炎上した過去もあります。今回の上垣アナの配置にも、フジテレビの“悪ノリ”体質を感じる視聴者もいるようです」（同前）

“救世主”なら、もっと大切に扱ってもよいのでは。