メ～テレ（名古屋テレビ）

中東情勢が思わぬブレーキに。インバウンドでにぎわう、この地方の観光地にも影響が出ています。

桜は満開。きらびやかな屋台が街を行き交う、春の高山祭。

わずか2日間の祭りに、いろいろな国から観光客が集まります。

「屋台は美しく、人々の衣装もきれいです」(フランスからの旅行者)

「カラクリの細工もすばらしい」(イギリスからの旅行者)

高山市によりますと、去年1年間の外国人宿泊者数は約98万人。

おととしよりも20万人以上増えました。

ただ、そこに影を落とすのが「中東情勢」です。

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃のあおりで、中東地域を経由する航空便では欠航などの動きが相次ぎました。

「4月の第2週ごろに、主だった(宿泊)施設に聞くと、約4000人のキャンセルがあり、本当に大変な状況になった」(飛騨高山旅館ホテル協同組合 常務理事 中畑稔さん)

お土産にも中東情勢の影響が…

年間の宿泊者数から見ればまだ1％未満ですが、すでに影響が出ているという施設も。

「レストランのキャンセルが若干出ている。酒蔵見学ツアーも来られないという客が、少しずつキャンセルが出ている」(舩坂酒造店 従業員)

お土産にも、中東情勢の影響が出ているといいます。

中に入っているのはお猪口。

問題は、原料が石油由来だというカプセルです。

「カプセルが入ってこない。原料が入らず作れないということで、メーカーからも、この後どうなるかと連絡がきている」(舩坂酒造店 従業員)

事態が長引けば、観光客の受け入れ機能にも影響が出かねないといいます。

「原油が入らないと、いろんな燃料費の高騰で各施設の維持管理費が増えることが心配。1日も早く平和な社会が訪れることを願っております」(中畑さん)