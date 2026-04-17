インバウンド客でにぎわう飛騨高山 「中東情勢」で宿泊キャンセル4000人…お土産にも影響
中東情勢が思わぬブレーキに。インバウンドでにぎわう、この地方の観光地にも影響が出ています。
桜は満開。きらびやかな屋台が街を行き交う、春の高山祭。
わずか2日間の祭りに、いろいろな国から観光客が集まります。
「屋台は美しく、人々の衣装もきれいです」(フランスからの旅行者)
「カラクリの細工もすばらしい」(イギリスからの旅行者)
高山市によりますと、去年1年間の外国人宿泊者数は約98万人。
おととしよりも20万人以上増えました。
ただ、そこに影を落とすのが「中東情勢」です。
アメリカとイスラエルによるイラン攻撃のあおりで、中東地域を経由する航空便では欠航などの動きが相次ぎました。
「4月の第2週ごろに、主だった(宿泊)施設に聞くと、約4000人のキャンセルがあり、本当に大変な状況になった」(飛騨高山旅館ホテル協同組合 常務理事 中畑稔さん)お土産にも中東情勢の影響が…
年間の宿泊者数から見ればまだ1％未満ですが、すでに影響が出ているという施設も。
「レストランのキャンセルが若干出ている。酒蔵見学ツアーも来られないという客が、少しずつキャンセルが出ている」(舩坂酒造店 従業員)
お土産にも、中東情勢の影響が出ているといいます。
中に入っているのはお猪口。
問題は、原料が石油由来だというカプセルです。
「カプセルが入ってこない。原料が入らず作れないということで、メーカーからも、この後どうなるかと連絡がきている」(舩坂酒造店 従業員)
事態が長引けば、観光客の受け入れ機能にも影響が出かねないといいます。
「原油が入らないと、いろんな燃料費の高騰で各施設の維持管理費が増えることが心配。1日も早く平和な社会が訪れることを願っております」(中畑さん)