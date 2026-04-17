バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。最近、アプリを使って「日記」を始めたと語った。

ＭＣの高橋茂雄から「新年度に始めたいことはありますか？」と問われると、「私はもう始めてる。２月くらいから日記を」と高嶋。「今は、書かなくても『日記』というアプリを入れると、（指定した時間に）日記を書く時間ですって教えてくれるわけ。今日あったことをバーって言うとそれが全部文字になって終わり」と、音声入力で日記を書いていることを明かした。

「スケジュール表みたいになって、この日何あったかなって思うと、恨みつらみが書いてある」と話したが、「毎日いつも何かに怒ってるけど、夜１１時になって書こうとして１日を要約すると、書くほどじゃないなって思うことが結構ある」と、怒りが収まる“効果”があると語った。

これを聞いたタレントの長嶋一茂が「大人になったね」と言うと、高嶋は怒りをこらえるように真顔。高橋があわてて長嶋に「日記に書かれますよ」と忠告していた。