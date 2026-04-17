タレントのＪＯＹが１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。今年１月の事務所独立後の苦労を明かした。

１月に事務所から独立。妻でタレントのわたなべ麻衣とともにフリーとなったことについて聞かれると「いい感じでお仕事も増えてまして、ありがたいことに」と笑顔を見せたＪＯＹ。

「皆さんのおかげです。応援してくださる視聴者の皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます」と頭を下げたところでＭＣのミッツ・マングローブは「必死ですね」とチクリ。

独立後について「気持ちがやっぱり変わりますね。今までもしっかりやってたけど、さらにやってかなきゃって。家で子供を見た時に『この子をしっかり守っていかなきゃいけないんだよな』って気持ちが強くなりますよね」ときっぱり。

「だから、なんでもやりますよ、仕事。本当に」と言い切ると、「ジョナサンより絶対、いい仕事して見せますよ。お願いします」と同番組木曜日の「黒船特派員」で同じ群馬県出身のジョナサン・シガーを引き合いに出して売り込んだ。

独立の理由を聞かれると「４０歳というのもあったんで。４１になったんですけど、一つの節目として、ずっと４０っていうのがあったんですよね。ちょうど事務所と契約も切れるタイミングで。だったら、ここで“チャレンジＪＯＹ”しようかなって」と説明。

ミッツが「除菌もできるＪＯＹね」と食器用洗剤の「ＪＯＹ」の名前を出すと「ＣＭは来てないですね〜」と嘆いたＪＯＹ。「洗剤のＪＯＹとか、（健康食品の）ＳＯＹＪＯＹとか、（カラオケの）ＪＯＹＳＯＵＮＤとかＪＯＹ系は多いのに！ 全然、来ないんですよ」と続けたところで、ミッツに「いきものがかりにも共演ＮＧにされて」と言われると「ＮＧにされてないですよ。『じょいふる』歌ってるだけで共演ＮＧ？ 俺の方が先にＪＯＹだったから」と笑顔で反論していた。