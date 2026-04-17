かつて札幌でプレーした元コロンビア代表MFダニルソン氏

北海道コンサドーレ札幌のクラブ30周年を迎え、クラブで活躍したレジェンドから祝福の声が続々と寄せられている。

かつて中盤で絶大な存在感を示したレフティーのコロンビア人MFからもメッセージが届いた。

札幌は4月16日にクラブ創設30周年を迎えた。Jリーグ昇格に大きく貢献した元パナマ代表FWホルヘ・デリー・バルデスらをはじめとしたクラブOBが祝福のメッセージを送っている。

2009年、当時J2だった札幌でプレーした元コロンビア代表MFダニルソンもビデオメッセージに登場。「こんにちは、札幌のみなさん、サポーターのみなさん、私はダニルソンです」と日本語で挨拶し、続けて「クラブ30周年、本当におめでとうございます。在籍時にいただいた声援にはとても感謝しています。そして、このクラブの歴史の一員になれたことをとても嬉しく思います。自分はとても恵まれていたと思いますし、その感謝をピッチ上で表現しようとしていました。サポーターのみなさん、クラブスタッフのみなさん、本当にありがとうございました」と祝福や感謝のメッセージを送った。

札幌でプレーしていた当時はまだ22歳の若手選手の一人で、札幌に在籍したのも1シーズンのみだったが、北海道で確かなインパクトを残したダニルソンはその後に名古屋グランパスとアビスパ福岡でも活躍。日本のファンから愛された。SNSでは「元気そうでなにより」「懐かしすぎて涙出てきた」「09シーズン後半のダニはまじで異次元だった」「シブい大人になってる」「最強助っ人だった」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）