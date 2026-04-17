トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐり、カルテルを結んだ罪で、東京地検特捜部が先ほど販売会社5社を起訴しました。その裏にあった、通称「F会」と呼ばれる会合の実態が見えてきました。

■値下げ競争起きないようライバル会社同士が相談

公正取引委員会・山口正行第一特別審査長「国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大な事案に本件は該当する」

17日、公正取引委員会が刑事告発したのは「東日本宇佐美」など大手石油会社5社。5社は、主に運送トラック向けの軽油について、2024年、会合を開き、1リットルあたり2円を目標に価格の引き上げを決めたなどとして告発され、先ほど東京地検特捜部に起訴されました。

ライバル会社同士が相談して価格を調整することで、値下げ競争が起きないようにしていたこの会合。長年にわたり行われていたといいます。軽油を使用する運送会社は…

運送会社社長「（5年前より1リットルあたり）100円近く上がってる。燃料が上がることによって運賃も上がるしかない。そうすると物価もどんどん上がると思います」

■ランチタイムの飲食店で…「F会」とは

私たちの生活にも影響を与えている今回の事件。日本テレビの取材で明らかになったのは、「F会」と呼ばれる存在でした。「F会」とはトラック事業者などを意味する「Fleet」の会のこと。その「F会」の舞台の一つとなったのはランチタイムの飲食店でした。各社の担当者が個室にそろうと…

「先月より（1リットルあたり）1円値上げしましょう」

「いや、2円上げましょう」

前の月を基準に軽油の値上げ幅を相談。

「みなさんそれでよろしいですか？」

「そうしましょう」

価格を決定し、遠方で参加できなかった社には決まった値段を電話で伝えていたといいます。

◇

法人向けの軽油の東京の市場規模は450億円。「F会」に参加していた会社だけでその半分以上のシェアを占めていたため、今後、価格競争が行われることが期待されるのです。

東日本宇佐美などは今回の告発をうけ、日本テレビの取材に対し…

東日本宇佐美など「告発を真摯に受け止めて対応していきます」