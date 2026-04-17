災害で停電した避難所に電気を供給する電源供給車を県が導入し、きょうメディアに公開されました。平時は防災意識を高めるための車として使われます。

【写真を見る】災害で停電した避難所に電気を供給 県が導入した電源供給車が公開される 平時は巨大地震の体験も（山形）

こちらがきょう公開された電源供給車です。

災害発生時には停電になるケースも多く、避難所では安全や生活環境を保つために電気をどのように確保するのかが課題となります。

今回、県が導入した車両には大容量の蓄電池の他、発電機が２種類搭載され、大きな避難所の１．５日分の電力を供給することができます。

防災危機管理課 沖津正俊 室長「（災害時は）携帯電話のバッテリーがなくなったことによって連絡や安否確認ができなくなることがある。充電（場所）を確保することによって情報を取ったりご家族・知人との連絡や安否確認ができる。これも避難者の方々の安心・安全に繋がると思っている」

■１２種類の地震を体験

藤井響樹アナウンサー「いま行われているのが今後３０年以内に発生する確率が非常に高いと言われている南海トラフ地震の体験です。部屋が跳ね上がるような強い縦揺れで職員の方々も動こうにも動けず、テーブルにしがみつくのがやっとというような大規模な地震だということが分かります」

東日本大震災など過去に発生した大地震と今後発生が予想される巨大地震を想定した１２種類の地震を体験することができます。

防災危機管理課 沖津正俊 室長「市町村が行う防災訓練やイベントにおいて広く地域の方々に地震の体験をしていただく。それから皆さんの防災意識に繋げていきたいと考えている」

この電源供給・地震体験車は県内の自治体や消防に貸し出され、防災学習に活用されるということです。