鶴丸高校と甲南高校の伝統の対抗戦「甲鶴戦」が17日、鹿児島市で行われました。5連覇中の甲南と6年ぶりの優勝を目指す鶴丸。果たして勝ったのは？



鹿児島市の鴨池補助競技場などで行われた鶴丸高校と甲南高校によるスポーツ交歓会「甲鶴戦」。甲南は、5連覇中。鶴丸は、6年ぶりの優勝を目指します。



（岡本善久アナウンサー）

「こちら県体育館ではハンドボールが行われています。両校の大応援団が声援を送っています。まるで県大会決勝戦のようです」





甲南の4番、北村旬生選手。父・宏さんは、今年度、異動で鶴丸高校に赴任しました。（鶴丸高校・北村宏先生）「（Qどちらを応援する？）鶴丸を応援します。息子の活躍も期待しつつ。どちらも力を出し切って思い出に残る試合をしてもらいたい」親子それぞれの思いを背負った一戦。試合は、前後半50分戦って23対23の同点。7メートルスローコンテストにもつれる大接戦となりましたが、27対26で甲南が競り勝ちました。（甲南高校・北村旬生選手）「（Qこんな大声援のなか戦うことは？）ありません。応援が力になるワクワクしながら戦いました」（鶴丸高校・北村宏先生）「息子の活躍もうれしかったけど、どちらの学校も熱い戦いをして感動しました」サッカーは、全校応援を背にした大一番。スクールカラーのメガホンが揺れ、声援がぶつかり合います。試合は、3対2で甲南が勝ちました。このほか、水泳やラグビーなど16試合行われ、今年は10対6で甲南が総合優勝。6連覇となりました。「甲鶴戦」の通算成績は、甲南の27勝、鶴丸の22勝引き分け6回です。勝敗を越えて響き合う声援と清々しい笑顔。4月の鴨池に広がったのは、高校生たちのまっすぐな情熱と、青春そのものでした。