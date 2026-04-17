激震、陣痛、出産

地震による揺れが続く中、生まれた命があります。

【写真を見る】「警察官になって町を守りたい」激しい揺れの中であげた産声…あの日から10年 熊本地震の翌日に生まれた女の子の成長

10年前の今日、4月17日に生まれた子は、どんなふうに成長したのでしょうか。

熊本市中央区の川島大愛さん、誕生日は2016年4月17日です。今日、10歳の誕生日を迎えました。

母・川島美希さん「よくここまで育ってくれたなぁと」

出産予定日は4月18日で、出産直前に、地震が起きました。

美希さん「毛布をみんなでかけながら一晩過ごした」

※熊本市中央区は本震で震度6強を観測

地震の混乱で愛情不足？ いえいえ！

16日の本震を受けて、近くの公園で一夜を過ごした母・美希さんは、避難所に移動したところで陣痛が始まり、産院に移ったあとも、数えきれないほど揺れが続く中で出産しました。

当時は様々な物資が不足し熊本はどこも大混乱。とにかく生まれた大愛さんを守ることに必死でした。

美希さん「ゆっくりかわいがる時間がなかった。要所要所は覚えているんですけど、日々のこの子の様子とかを全然覚えていなくて、写真もやっぱり1番少ない」

他の姉弟と比べて大愛さんの幼少期の写真が少なかったり、当時の育児の記憶が曖昧だったり。きちんと愛情を注げていたのか不安に感じていた美希さんですが、そんな心配を他所に、大愛さんはスクスクと成長しました。

「素敵な子に育った」大愛さんの夢、それは

大愛さん、お母さんのことが大好きだといいます。

特等席は膝の上です。

美希さん「甘えん坊で、でも正義感は強い。ちょっと人見知りなんですけど、仲良くなったら天真爛漫に相手とたくさん遊ぶことができる、素直な素敵な子に育ちましたよ」

4月17日、10歳になった大愛さんには将来の夢があります。

川島大愛さん「警察官になりたい。町を守りたい」