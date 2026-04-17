◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）

ヤクルトの先発ウォルターズ投手が、3回途中で降板となりました。

今季ヤクルトに加入したウォルターズ投手は、移籍後初登板となったこの日の初回、1アウトから死球と、2本のヒットで満塁のピンチを招きます。

ここで巨人の5番大城卓三選手に対し、1つもストライクが取れずストレートの四球。押し出しで1点の先制を許しました。さらに満塁は続き内野ゴロの間に1点を失うと、7番・増田陸選手にはレフトへの2点タイムリー。一挙4失点で出鼻をくじかれました。

2回は無失点で切り抜けましたが3回、再びピンチが訪れます。1アウト1、2塁から、8番浦田俊輔選手にライト前ヒットを許し満塁とされると、9番ウィットリー投手に対して押し出し四球。その後2アウトとしましたが、2番キャベッジ選手にはカウント1ボール2ストライクから高めに浮いたストレートをレフトフェンス直撃の2点タイムリーとされ、この回3失点。ここで池山監督は交代を決断しました。

ウォルターズ投手の初登板は2回2/3を77球、被安打8、四死球4、7失点となりました。