三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」。突然の引退を受けて名古屋の街の人は…

【写真を見る】りくりゅう支える名古屋の町工場 ｢引き続き足下からサポートしたい｣ スケート靴のブレードを製作 電撃引退の受け止めは

「頑張ったね。よくやった。（2人に期待することは）後の世代を育てていく」

「2人が楽しめることをどんどんやっていけたら、素敵だなと」

「（木原選手と）同じ愛知県出身として、愛知での活躍を期待している」

「シングルに比べると（ペアは）日の目を見ることが少なかったと思うので、2人の活躍や後に続く人たちが（ペアを）広めていってくれると」

りくりゅうを“足下から支える” 名古屋の町工場

（山一ハガネ 石川貴規さん ことし2月)

「こちらが、りくりゅうが使用している『翔』というモデルのブレード」

2人を支えた名古屋市内の町工場。りくりゅうペアのスケート靴のブレードを作っています。

（山一ハガネ 石川貴規さん)

「よく滑るし、曲がらない。ブレードの心配をしなくても練習・試合に臨めるので『いいブレード』だと（木原選手から）言われている」

「引き続き足下からサポートしていきたい」

2人の引退発表に対しては…

（山一ハガネ 石川貴規さん)

「残念な気持ちはあったが、スケートは続けるということなので『引き続き足下からサポートしていきたい』という思いで受け止めた。ペア競技を盛り上げてもらえれば、ブレードを作っている身からしても本当にうれしいことなので期待している」

2人はSNSで「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とコメント。

今後については「これからもペアを日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と競技の発展に努めていくそうです。