日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）で水曜日と金曜日のアシスタントに就任した同局の伊藤遼アナが、激変した姿を見せた。

伊藤アナは１６日放送の同局系「ぐるぐるナインティナイン」２時間ＳＰ（午後７時）で、「料理時間ハンデマッチ」に出演。お笑いタレント・狩野英孝になりきり、ロン毛、胸元の赤いバラの白スーツで変ぼうした。

放送後は公式ＳＮＳで「自分としては違和感しかありませんでしたｗでも楽しかったです」と感想を記し、「衣装を見て、スペシャルズを思い出したので、ポスターのポーズもやってみましたｗ（３枚目）…僕がやるとなんか違うポーズに見えるのなんでだろ…。今度正しいポーズの仕方を教えてもらおうかな…」とオフショットも紹介。

ネットは「がちイケメンじゃないですか！」「ガチのイケメンじゃんｗ」「本物そっくりやないか！」「一瞬誰かと思って吹いた」「狩野英孝さん本人かと思った」「声は狩野英孝さんに似てました」「城咲仁さん」「狩野英孝というより城咲仁かな？」「本家よりイケメン」「男前やん」と沸いていた。

伊藤アナは明大情報コミュニケーション学部を卒業後、２０１７年４月に入社。アニメ好きとして知られ「アニメオタク」を自称。今春から「ヒルナンデス！」の新アシスタントに就任し、１日の同番組で３月３日に結婚したことを生報告した。