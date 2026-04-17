この春大活躍すること間違いナシ♡ アレンジで楽しい「大判ストール」をご紹介！
この春、買って損なしのアイテムを知りたい！そこで今回は、いろんなアレンジが楽しめてコーデの幅がぐんと広がる「大判ストール」を2つご紹介します。1枚で雰囲気の格上げが叶う…！？センスが光る最新トレンドを是非チェックしてみて♡
春、頼れるおしゃれの相棒Key Word
センスのいい人が答えた♡
センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡
体じゅうに巻いてオッケー！大判ストールが大活躍
ヘッドスカーフやジャケットにかけたりと、大判スカーフがこの春使える！手持ち服もミーハーな雰囲気に格上げできちゃいます♡
スタイリスト・仲田千咲さん
「スカーフは大判なものを選ぶと、いろんなアレンジが楽しめます。いろんな柄があれば旅先でも別人なコーデにできてオススメ」
Item 【Lattice】ペイズリー柄スカーフ
レトロな大胆柄もスカーフならチャレンジしやすい。
ペイズリー柄スカーフ（タテ70×ヨコ70cm）1,100円／ラティス
トップス 9,900円／デミルクス ビームスデミルクス ビームス新宿
撮影／林真奈
Ray編集部 副編集長 小田和希子