この春大活躍すること間違いナシ♡ アレンジで楽しい「大判ストール」をご紹介！

この春、買って損なしのアイテムを知りたい！そこで今回は、いろんなアレンジが楽しめてコーデの幅がぐんと広がる「大判ストール」を2つご紹介します。1枚で雰囲気の格上げが叶う…！？センスが光る最新トレンドを是非チェックしてみて♡

センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

体じゅうに巻いてオッケー！大判ストールが大活躍

ヘッドスカーフやジャケットにかけたりと、大判スカーフがこの春使える！手持ち服もミーハーな雰囲気に格上げできちゃいます♡

スタイリスト・仲田千咲さん

「スカーフは大判なものを選ぶと、いろんなアレンジが楽しめます。いろんな柄があれば旅先でも別人なコーデにできてオススメ」