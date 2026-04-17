野沢雅子89歳、念願の美少女役で乙女ボイス マクドナルド新映像公開で「ワクワクするわ〜」
声優の野沢雅子（89）が、マクドナルドのCM映像『バキで恋するタツタな野沢
【動画】野沢雅子89歳の乙女ボイス！美少女役で出演したマクドナルド新映像
序章「最強のヒロイン登場」』に野沢雅子役として出演した。野沢は以前から、「今までキレイな女性を演じたことがない」と発言してきたが、今回は「野沢雅子 CV野沢雅子」として美少女化した「チキンタツタ学園の最強ヒロイン」を演じている。
まず、マクドナルドの公式Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」「バキで恋するタツタな野沢」とアニメ『刃牙』とコラボした謎のビジュアルを公開。現在、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガーを発売中で、その広告ビジュアルとなっている。
また、『刃牙』のキャラクターとともに野沢雅子そっくりな美少女が描かれており、ネット上では「野沢雅子さんだよね？」「なんじゃ、こりゃ！」などと驚きの声があがる中、マクドナルドは「最強のヒロインを紹介するゼ！」と新たな画像を投稿。
そこには、「野沢雅子CV野沢雅子 頭脳明晰、スポーツ万能、性格も良くて、声も最強。チキンタツタ学園の最強ヒロイン。好きなタツタは油淋鶏風」と紹介されている。
その後、美少女化した野沢雅子が喋る映像が公開。野沢は「私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら」と乙女ボイスを披露。その後、アニメ『刃牙』に登場する刃牙が「最強すぎるか…おもしれぇ」、烈海王が「私も一度、手合わせ願いたいものだ」よ登場。そして最後に「地上最強の恋が始まる」というキャッチコピーに対して、野沢が「なんだろう？ワクワクするわ〜」と、野沢が演じる『ドラゴンボール』孫悟空ぽいセリフで締めくくられている。
なお、美少女キャラクター野沢雅子だが、以前、野沢はオリコンニュースのインタビューで「今まで綺麗な女性を演じたことはないので、「綺麗な女性役の話を持ってきてもいいのよ？」と冗談で言ったりしているのですが、実際オファーがありましたら「いやいや、イメージがかけ離れているから、これは私じゃないでしょ」と遠慮しそうです（笑）」と話していた。そんな中で今回は、念願の美少女役となる。
【動画】野沢雅子89歳の乙女ボイス！美少女役で出演したマクドナルド新映像
序章「最強のヒロイン登場」』に野沢雅子役として出演した。野沢は以前から、「今までキレイな女性を演じたことがない」と発言してきたが、今回は「野沢雅子 CV野沢雅子」として美少女化した「チキンタツタ学園の最強ヒロイン」を演じている。
まず、マクドナルドの公式Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」「バキで恋するタツタな野沢」とアニメ『刃牙』とコラボした謎のビジュアルを公開。現在、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガーを発売中で、その広告ビジュアルとなっている。
そこには、「野沢雅子CV野沢雅子 頭脳明晰、スポーツ万能、性格も良くて、声も最強。チキンタツタ学園の最強ヒロイン。好きなタツタは油淋鶏風」と紹介されている。
その後、美少女化した野沢雅子が喋る映像が公開。野沢は「私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら」と乙女ボイスを披露。その後、アニメ『刃牙』に登場する刃牙が「最強すぎるか…おもしれぇ」、烈海王が「私も一度、手合わせ願いたいものだ」よ登場。そして最後に「地上最強の恋が始まる」というキャッチコピーに対して、野沢が「なんだろう？ワクワクするわ〜」と、野沢が演じる『ドラゴンボール』孫悟空ぽいセリフで締めくくられている。
なお、美少女キャラクター野沢雅子だが、以前、野沢はオリコンニュースのインタビューで「今まで綺麗な女性を演じたことはないので、「綺麗な女性役の話を持ってきてもいいのよ？」と冗談で言ったりしているのですが、実際オファーがありましたら「いやいや、イメージがかけ離れているから、これは私じゃないでしょ」と遠慮しそうです（笑）」と話していた。そんな中で今回は、念願の美少女役となる。
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