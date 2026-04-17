お笑いコンビ海原やすよ ともこ（やすよ＝50、ともこ＝54）が17日、大阪市役所で「大阪市プレミアム付商品券2026 申込開始直前セレモニー」に出席した。

同事業は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るため、大阪市内の対象店舗のみで利用可能なプレミアム付き商品券を発行する。22〜23年以来3年ぶり3回目の実施となり、商品券1万円で1万3千円分の買い物ができる。申し込みは1人4口まで。22日から5月17日までに620万口が募集され、6月29日から27年1月15日まで利用できる。利用できる店舗には、前2回同様、同事業の“顔”を務める、やすともの2人が写ったポスターが飾られる。

やすよは「見逃さずに22日に申し込んで」、ともこも「今月、お給料使ったなと思っても、あと何日間分がもらえる。もらった瞬間にやっていただきたい」と申し込み漏れがないよう呼びかけた。

ともこは「前回は人気がありすぎて、M−1（グランプリ2025）を優勝した、たくろうの赤木（裕）君は、申し込みが遅れて落ちてしまったらしいんです」と明かしたが、たくろうは4月から東京に活動拠点を移した。

商品券の購入対象者は「購入申し込み時点において大阪市内に住所を有する個人に限る」とあり、ともこは「権利ないんですよ。（申し込みに）落ちたまま行くんです。M−1だけ取って」とニヤリ。報道陣から「帰ってきた時におごってあげたりは？」と聞かれると、「そこまで親しくもないし」と笑った。

今春はたくろうだけでなく、ツートライブ、カベポスター、ダブルヒガシ、セルライトスパといった多くの芸人が東京進出しており、やすよは「家族はそのままで単身赴任する後輩もいる」といい、ともこも「住民票移さずの子を調べます。いてたら、おごります」と約束した。