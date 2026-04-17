18日から新潟市で『ゴジラ博』が開催されます。メディアシップの展望フロアに怪獣王ゴジラが出現です！



■入澤芽生記者

「ゴジラのテーマが聞こえています。中に入っていくと、初代ゴジラが出迎えてくれました。すごい迫力です。」



1954年に初めてスクリーンに登場し、怪獣王としてその名をとどろかすゴジラ。その歴史をたどる『ゴジラ博 in 新潟』が、18日から始まります。全国5カ所で開かれ、新潟では初開催です。



実際に使われた歴代ゴジラのスーツのほか撮影用の怪獣も並び、映画の世界を堪能できます。さらに、怪獣「モスラ」は新潟開催が初登場。2001年公開の『ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃』で、妙高山からあらわれたバラゴンが新潟開催ならではの展示です。



『ゴジラ博 in 新潟』は、4月18日(土)～5月10日(日)までメディアシップ20階の展望フロアで開かれています。