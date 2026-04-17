これからの気象情報です。

18日(土)は、各地でお出かけ日和になりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中越の山沿いに融雪注意報やナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月18日(土)の天気

・上越地方

上越市や妙高市でも雲の間から晴れ間が出るでしょう。

最高気温は各地で20℃を超えて、過ごしやすい体感になりそうです。



・中越地方

各地で青空が広がる見込みです。

最高気温は21℃前後の予想で、5月中旬並みの暖かさになるでしょう。

ただ、朝晩は冷えて上着が必要になりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは雲の多い天気ですが、午後は次第に晴れのエリアが広がるでしょう。

日中の気温は21℃前後の予想で、平年と比べて5℃くらい高くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡市では昼ごろまで雲が広がり、一部でにわか雨の可能性があります。

下越は晴れる時間が長く、日中は薄着で過ごせるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

風も弱く、穏やかな天気になりそうです。

最高気温は19℃前後の予想で、今日より4℃くらい低くなるでしょう。



◆風と波

佐渡で、はじめ風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、下越と佐渡でのち1mの予想です。



◆週間予報

19日(日)はおおむね晴れて、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。

20日(月)はさらに気温が上がり、所々で夏日になりそうです。

一方、21日(火)以降は周期的に天気が変わり、雨の降る日もあるでしょう。



◆18日(土)の北信越の天気

長野県はおおむね晴れるでしょう。

北陸3県は、昼ごろまで雲が多くにわか雨のところがありそうです。

ただ、午後は次第に天気が回復するでしょう。



来週は所々で雨が降りそうです。土日の日差しを有効にお使いください。