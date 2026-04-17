県内28の警察署の署長が集まり、今年度初の署長会議が開かれました。



会議には、警察署長や県警本部の各部長ら85人が出席しました。3月に着任した櫻井美香本部長は、匿名流動型犯罪グループをはじめとした組織犯罪への対策や特殊詐欺被害の防止などを重点項目として挙げました。



■県警 櫻井美香本部長

「県内では令和7年中、特殊詐欺の被害総額は35億円を超え、過去最悪の被害となり極めて深刻な情勢にあります。各世代の県民に特殊詐欺等の被害を自分ごととして捉えていただくとともに、被害に遭わないための具体的・効果的な対策を講じていく必要があります。」



また、5月の知事選に向けて、厳正・公平な違反取り締まりを行うとの方針を示しました。