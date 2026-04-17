「第１０８回全国高等学校野球選手権大会 第２回運営委員会」が１７日、大阪市内で行われた。「第１０８回全国高等学校野球選手権大会」は甲子園球場で８月５日から２２日までの１８日間（休養日＝３回戦２日目、準々決勝、準決勝の各翌日＝を含む、雨天順延）行われることが発表された。５日、６日とも雨天順延となった場合、開会式はスタンドを使って行われる。

本大会では全国大会で初めて女性が審判委員を務めることも決定。都道府県高野連からの派遣審判委員を除き、４６人に審判委員を委嘱し、そのうち５人が女性。岩男香澄さん（神奈川）、佐藤加奈さん（埼玉）、松本京子さん（佐賀）、森田真紀さん（埼玉）、和田佳奈さん（栃木）が務める。派遣審判委員は昨年の８人から１６人に増やすことも決定した。

日本高野連の井本事務局長は「若い方が審判委員になられることが全国的にうまくいっているところうまくいっていないところがある。志される方は男性女性問わず一人でも多くの方にやっていただきたい」と説明した。

また、暑さ対策、選手の負担軽減のための２部制の時間帯での開催は計１０日となった。昨年は計６日だった。２部制は第３日〜第８日とし、第１、２日および第９、１０日についても、それぞれ２部制の夕方あるいは午後と同様の時間帯で試合を行う。

昨年は午前の部（第１試合は８時から、第２試合は１０時３０分から）と夕方の部（第３試合は１６時１５分から、第４試合は１８時４５分から）に分かれていたが、今年は午前１試合、午後３試合となる。第１試合を８時から、第２試合を１３時３０分から、第３試合を１６時から、第４試合を１８時３０分から行う。

理由については、「この３年間で２部制を行わなかった日において、熱中症疑い、足がつる選手がとこで一番出たかというと、合計でいうと第２試合が一番多かった」と説明。３年間の合計では第１試合が２６件、第２試合が４２件、第３試合が２５件、第４試合が７件だったという。また、選手らからは「試合中に気温が上がっていく後半がきつい」という意見もあったといい、それらを踏まえて昨年の第２試合の時間を避ける形となった。

また、「継続試合の可能性の問題」も理由の一つに。昨年、第２試合は１３時３０分をもって継続試合としており、第１試合が長引くと、第２試合は継続試合となる可能性があった。それにより第１試合、第２試合の選手から「時間が気になる」といった声が出ていたという。

なお、今年は第１試合は現状、１１時をもって継続試合とされる予定。夜の試合については６月の運営委員会まで調整される。