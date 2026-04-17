元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花(31)が17日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。お相手は台湾出身で、国際結婚となることを明かした。

和田は「台湾で婚姻しました」とし、その理由について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と説明。

「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています。私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」とつづり、「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に“おめでとう”と言い合えたら嬉しいです」と思いを記した。

1994年8月1日生まれ、群馬県出身の和田は、ハロー!プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」(旧スマイレージ)のメンバーとして活躍。2019年にアンジュルムおよびハロー!プロジェクトを卒業し、以降はソロで活動している。