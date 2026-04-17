乃木坂46川崎桜、特別企画決定「直筆サイン入り46時間限定動画ポスター」全国52書店で掲出【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/17】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）の刊行を記念し、特別企画「直筆サイン入り46時間限定動画ポスター」を全国52書店にて掲出することが決定した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
本ポスターには、写真集未掲載カットを使用。さらに、ポスターに印刷されたQRコードを読み込むことで、期間限定のスペシャルコンテンツを楽しむことができる。QRコードから視聴できるのは、「ひみつのメッセージ動画」。視聴可能期間は、2026年4月18日午前0時から19日22時までの“46時間限定”となっており、ここでしか見ることのできない貴重な映像となっている。
本作は、情報解禁後から公式Xのフォロワー数がわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は4000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、勢いのある写真集となっている。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定した。（modelpress編集部）
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
◆川崎桜、特別企画決定
本ポスターには、写真集未掲載カットを使用。さらに、ポスターに印刷されたQRコードを読み込むことで、期間限定のスペシャルコンテンツを楽しむことができる。QRコードから視聴できるのは、「ひみつのメッセージ動画」。視聴可能期間は、2026年4月18日午前0時から19日22時までの“46時間限定”となっており、ここでしか見ることのできない貴重な映像となっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】