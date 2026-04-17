CUTIE STREET、3rdシングルジャケットアートワーク公開 収録曲も一部解禁【キュートなキューたい／ナイスだね】
【モデルプレス＝2026/04/17】8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが2026年5月27日にリリースする両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい／ナイスだね」のジャケットアートワークが公開された。
【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にはデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催することが決定するなど、注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画が3日間で300万回再生を突破し、現在は900万回再生を記録。各国のユーザーから25000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録した。さらに韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得し、「Apple Musicトップ100：韓国」にも引き続きランクイン。4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンも「Melon Daily Hot100」にランクインするなど、本国チャートでも存在感を示している。
そしてこの度、5月にリリースするシングルの表題曲が「キュートなキューたい／ナイスだね」の2曲になること、さらにグループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」と「Crush on you」がCUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録されることが解禁された。公開されたジャケットは、上品でオリエンタルな空間に、きらめくクリスタルやリボンモチーフのアイテムをあしらい、CUTIE STREETの魅力を詰め込んだ“KAWAII”の世界観を表現している。
メンバー勢揃いの初回限定盤、通常盤に加え、CUTIE盤とSTREET盤はユニットカットとなっており、残りの1形態（きゅーすと盤）のジャケットは、4月24日に公開予定。また、CUTIE盤とSTREET盤に収録される「I Amai Me Mind」と「Crush on you」は、「かわいい（CUTIE）」と「かっこいい（STREET）」の2コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、2026年2月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲となっている。
川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「I Amai Me Mind」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れた、アイドルらしさが際立つ1曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Crush on you」は、著名アーティストの振付も手がけるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲となっている。これらの楽曲は4月21日に配信リリース予定。さらに4月22日には「I Amai Me Mind」、4月23日には「Crush on you」のMusic Videoが公開される予定となっている。（modelpress編集部）
・初回限定盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：ぷりきゅきゅ
・CUTIE盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：I Amai Me Mind
・STREET盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：Crush on you
・通常盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
※きゅーすと盤収録曲は後日公開
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【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
◆CUTIE STREET「キュートなキューたい／ナイスだね」ジャケットアートワーク公開
MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にはデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催することが決定するなど、注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画が3日間で300万回再生を突破し、現在は900万回再生を記録。各国のユーザーから25000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録した。さらに韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得し、「Apple Musicトップ100：韓国」にも引き続きランクイン。4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンも「Melon Daily Hot100」にランクインするなど、本国チャートでも存在感を示している。
◆CUTIE STREET、ユニット曲にも注目
メンバー勢揃いの初回限定盤、通常盤に加え、CUTIE盤とSTREET盤はユニットカットとなっており、残りの1形態（きゅーすと盤）のジャケットは、4月24日に公開予定。また、CUTIE盤とSTREET盤に収録される「I Amai Me Mind」と「Crush on you」は、「かわいい（CUTIE）」と「かっこいい（STREET）」の2コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、2026年2月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲となっている。
川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「I Amai Me Mind」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れた、アイドルらしさが際立つ1曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Crush on you」は、著名アーティストの振付も手がけるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲となっている。これらの楽曲は4月21日に配信リリース予定。さらに4月22日には「I Amai Me Mind」、4月23日には「Crush on you」のMusic Videoが公開される予定となっている。（modelpress編集部）
◆収録曲
・初回限定盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：ぷりきゅきゅ
・CUTIE盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：I Amai Me Mind
・STREET盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：Crush on you
・通常盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
※きゅーすと盤収録曲は後日公開
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