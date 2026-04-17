CUTIE STREET「キュートなキューたい／ナイスだね」通常盤ジャケット（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/04/17】8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが2026年5月27日にリリースする両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい／ナイスだね」のジャケットアートワークが公開された。

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◆CUTIE STREET「キュートなキューたい／ナイスだね」ジャケットアートワーク公開


MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にはデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催することが決定するなど、注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画が3日間で300万回再生を突破し、現在は900万回再生を記録。各国のユーザーから25000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録した。さらに韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得し、「Apple Musicトップ100：韓国」にも引き続きランクイン。4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンも「Melon Daily Hot100」にランクインするなど、本国チャートでも存在感を示している。

そしてこの度、5月にリリースするシングルの表題曲が「キュートなキューたい／ナイスだね」の2曲になること、さらにグループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」と「Crush on you」がCUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録されることが解禁された。公開されたジャケットは、上品でオリエンタルな空間に、きらめくクリスタルやリボンモチーフのアイテムをあしらい、CUTIE STREETの魅力を詰め込んだ“KAWAII”の世界観を表現している。

◆CUTIE STREET、ユニット曲にも注目


メンバー勢揃いの初回限定盤、通常盤に加え、CUTIE盤とSTREET盤はユニットカットとなっており、残りの1形態（きゅーすと盤）のジャケットは、4月24日に公開予定。また、CUTIE盤とSTREET盤に収録される「I Amai Me Mind」と「Crush on you」は、「かわいい（CUTIE）」と「かっこいい（STREET）」の2コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、2026年2月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲となっている。

川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「I Amai Me Mind」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れた、アイドルらしさが際立つ1曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Crush on you」は、著名アーティストの振付も手がけるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲となっている。これらの楽曲は4月21日に配信リリース予定。さらに4月22日には「I Amai Me Mind」、4月23日には「Crush on you」のMusic Videoが公開される予定となっている。（modelpress編集部）

◆収録曲


・初回限定盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：ぷりきゅきゅ

・CUTIE盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：I Amai Me Mind

・STREET盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ
04：Crush on you

・通常盤
01：キュートなキューたい
02：ナイスだね
03：ゆめみるプリマドンナ

※きゅーすと盤収録曲は後日公開

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