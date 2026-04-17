横澤夏子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/17】お笑いタレントの横澤夏子が17日、自身のInstagramを更新。スマートフォンケースを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】35歳芸人「センスある」“ボンボンドロップシール”大量のスマホケース

◆横澤夏子、スマホケース披露


横澤は「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」とつづり、鏡越しに撮った自撮り写真を投稿。「ボンボンドロップシールをはがさないで切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！全部かわいい平成ー！」とコメントし、「平成女児ブーム」の再燃により、Z世代や子供たちの間で流行している「ボンボンドロップシール」が無数に挟まれたスマートフォンケースを披露した。

◆横澤夏子の投稿に反響


この投稿にファンからは「平成最高」「可愛すぎる」「シール帳の1ページみたい」「真似したい」「センスある」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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