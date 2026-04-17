今年2月のミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した中京大学卒業・三浦璃来選手と愛知県東海市出身・木原龍一選手のりくりゅうペア。けさSNSで引退を発表しました。

【写真を見る】園遊会に出席した“りくりゅう” ここでも仲良く…木原選手が三浦選手の帯をなおす場面が 両陛下から激励のお言葉も

「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と連名で感謝をつづりました。

2人は17日午後、赤坂御苑で行われた園遊会に出席。木原選手はグレーの袴、三浦選手は春らしいカラフルな着物を着て登場しました。

両陛下から激励のお言葉も…

会の途中では、木原選手が三浦選手の帯を何度もなおす様子も。

そして、天皇皇后両陛下と懇談。



（両陛下）

「本当におめでとうございます、素晴らしかったです」

両陛下からは激励のお言葉が。木原選手は、オリンピックを振り返って…



（木原選手）

「ショートプログラムが終わった時点で、自分の中で“オリンピックが終わったな”という気持ちになったけど、その時に三浦さんが僕を奮い立たせてくれて…」



（三浦選手）

「私たちは組んで7年間滑ってきたけど、今回のオリンピックだけ木原選手は泣いてしまって、私が今度は支える番になろうと決心をしました」

「愛子と同い年でいらっしゃいますよね、お誕生日も近くて…」

そして、こんなお話も…



（皇后さま）

「愛子と同い年でいらっしゃいますよね。お誕生日も近くて…すごくしっかりされている」

さらに、愛子さまも…



（愛子さま）

「三浦さんは個人的には同い年で、勝手ながら親近感を持って、拝見させていただいておりました」



（三浦選手）

「ありがとうございます」

「ゆくゆくは2人で指導者になれるよう」

りくりゅうペアとしての今度の活動については…



（木原選手）

「本当に長い間りくりゅうを応援していただき、ありがとうございました。今後はペアをもっともっと日本のみなさまに知っていただけるように、ゆくゆくは2人で指導者になれるよう様々なことを勉強していきたい」



2人は後日、会見を行い引退の理由などを説明するということです。