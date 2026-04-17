三重県の児童相談所で、一時保護中だったきょうだい3人に対し、女性職員が大声で叱ったことが心理的虐待と認定されました。

【写真を見る】｢大人のことバカにして楽しいんか｣ などと大声で叱責 50代の女性職員に対し“心理的虐待”と認定 三重･津市の児童相談所

三重県によりますと、去年12月に津市の中央児童相談所で外国にルーツがあるきょうだい3人が一時保護されていました。

「大人のことバカにして楽しいんか」などと大声で叱責

生活支援を担当する女性職員（50代）は、末っ子の児童が外国語で騒いでいたところ、自身の悪口を言われていると認識し、児童を落ち着かせようとしましたが児童が泣いたことをうけ、近くにいたきょうだい2人が止めに入ったところ、「大人のことバカにして楽しいんか」などと感情的な口調で大声で叱責しました。



その後、弁護士らを交えた調査で県は女性職員の対応を心理的虐待と認定しました。県の聞き取りに対し女性職員は「感情のコントロールが効かなかった」などと説明したうえで、児童や保護者に謝罪しています。