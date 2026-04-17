韓国出身ロックバンド Dragon Pony（ドラゴンポニー）が、日本1st EP『Run to Run』を6月10日にリリースする。

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Dragon Ponyは、メンバー全員がメインプロデューサーとして全曲の作詞、作曲、編曲までを担当しており、2024年9月にEP『POP UP』でデビューしたロックバンドだ。

本作は、“新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続ける彼らの確固たる意志を封じ込めた日本初作品。韓国で培った経験と情熱をそのまま日本へ持ち込み、立ち止まることなく走り続ける姿勢をコンセプトにしている。

収録曲には、青い風を駆けながら信じる道へ突き進む「Run to Win」、絆を歌う「Stand Together」、一瞬の輝きを掴むための衝動「One Light, One Time」、解放を叫ぶ「Break the Chain」、そして“大切な人”を想い続ける心情を謳った「Look Back」がラインナップ。過去と現在をつなぎ、未来へ加速するDragon Ponyの“走り続ける覚悟”が詰まった作品となっている。

また、6月には本作を携えた初の単独日本ツアー『DRAGON PONY 2026 Run To Run Japan Tour』の開催も決定。EPの早期予約特典として、ツアー終演後のミート＆グリートに招待される抽選イベントも行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）