山形県飯豊町にあるゆり園です。ゆりのシーズンはまだ先ですが、飯豊にも春の便りが届いています。

【写真を見る】東北最大級のゆり園は桜も凄かった！ 地域で親しまれる風景を取材 今年初めて桜のライトアップ！（山形・飯豊町）

地域で親しまれる風景を取材しました。

飯豊町のどんでん平ゆり園です。東北最大級の規模を誇る園内にも季節の足音が。

矢野秀樹アナウンサー「春になり、ゆりの目が少しずつ顔を出し始めている」

６月のオープンに向けて、園では雑草を取るなど準備が進められています。観光協会の髙橋さんも、定期的にゆりの生育状況を確認しているそうです。

飯豊町観光協会 髙橋達哉さん「今が一番大事な時期だと思う。圃場が満開になるのは７月あたりが見ごろ」

■およそ５０本の桜の木！

そんな中、今、楽しめるというのが。

矢野秀樹アナウンサー「青空をバックに見事な桜の回廊が広がっています」

全長３００メートルほどの道なりに、およそ５０本の桜の木が植えられていて、今見ごろを迎えています。

飯豊町観光協会 髙橋達哉さん「（Ｑ桜は昔からあった？）ゆり園が２０年ほど前にリニューアルオープンして敷地も大きくなった。その際に園内の整備として植樹された桜」

風に揺れるピンクのはなびら。木々はエネルギーに満ち溢れています。

訪れた人（関東から）「きのう満開だとインスタグラムで見て来てみました（山形）市内が桜が終わっていて色々探してみようと思って良いスポットに来れてよかった」

■ライトアップも！

地域の人により親しみを持ってもらおうと、園では、今年初めて桜のライトアップを行っています。

飯豊町観光協会 髙橋達哉さん「真っ黒な空をバックに淡いピンク色が映えてすごく綺麗」

どんでん平ゆり園のさくらはあと一週間ほど楽しめそうだということです。