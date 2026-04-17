第1子誕生・ケンドーコバヤシ、先輩芸人にチャイルドシートおねだり→「使える期間は短いけれど…」プレゼント
お笑いコンビ・ケンドーコバヤシがあす18日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが街ブラする。
2025年8月に20歳年下の一般女性と結婚したケンドーコバヤシ。今年1月には長男が誕生したばかりだが、「子どもは八つ子」などと冒頭からボケを連発。黒田から「ウソついてええのは3回まで」と釘を刺される。今、若い女性に人気だという「布忍神社（ぬのせじんじゃ）」で、武田と合流する。
一行は、長男が生まれたばかりのケンコバの出産祝いを買いに、松原の人気スポット「セブンパーク天美」内の「トイザらス・ベビーザらス」へ。するとケンコバが「黒田さん、チャイルドシート買ってもらったんでしょ？」と、かつてこの番組で黒田が橋下徹に買ってもらったことを引き合いに出しておねだり。一番高額のチャイルドシートを狙うケンコバだったが、衝撃の事実が発覚する。
武田は「プレゼントしたいものを考えてきている」と歩行器コーナーへ。子どもが歩行器で歩く姿がかわいいと話し、「使える期間は短いけれど」と、おもちゃ付き歩行器をケンコバにプレゼントする。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが街ブラする。
一行は、長男が生まれたばかりのケンコバの出産祝いを買いに、松原の人気スポット「セブンパーク天美」内の「トイザらス・ベビーザらス」へ。するとケンコバが「黒田さん、チャイルドシート買ってもらったんでしょ？」と、かつてこの番組で黒田が橋下徹に買ってもらったことを引き合いに出しておねだり。一番高額のチャイルドシートを狙うケンコバだったが、衝撃の事実が発覚する。
武田は「プレゼントしたいものを考えてきている」と歩行器コーナーへ。子どもが歩行器で歩く姿がかわいいと話し、「使える期間は短いけれど」と、おもちゃ付き歩行器をケンコバにプレゼントする。