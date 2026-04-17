「Anison Days Festival 2026」、全32曲の熱狂がよみがえる！ 5週連続オンエアを前に“神コラボ”＆圧巻のパフォーマンスの見どころをライブレポで分析
森口博子と酒井ミキオがMCを務めるBS11のアニソン番組『Anison Days』が1日から、放送枠を毎週水曜午後11時に移行。一日の情動が静かに沈殿する時間帯への進出は、番組が標榜してきた「大人のためのアニソン番組」というコンセプトをより深淵へと導く深化にほかならない。そんな“新章”突入を発表したのが、東京・LINE CUBE SHIBUYAで3月1日に開催されたアニソンの祭典「Anison Days Festival 2026」。番組では4月22日から5週にわたってフェスの模様が特集される。アーティストたちの至高のパフォーマンスと、ファンとの間に流れたあたたかな空気が融合して生み出された熱量全開の物語を、放送に先駆けライブレポートで“再現”。ほとばしる熱気と注目ポイントを見ていきたい。
開演前の会場には単なる興奮にとどまらず、番組が育んできたファンとの信頼関係が生んだ、あたたかさと背筋の伸びるような緊張感が充満。その静寂を破ったのは、出演アーティスト全員による「Butter-Fly」だ。森口の「盛り上がっていくよ！」というかけ声とともに、アニソン界の不朽のアンセムが響き渡ると、会場は一瞬にして一つに。色とりどりのペンライトで埋め尽くされた客席と楽曲が共鳴し合う様子は、この夜が“伝説”になることを予感させるに十分な衝撃だった。
歌い終えた後、森口は「最初からみんなの熱気がすごくて、泣きそうになった」とにっこり。熱気が充満する中、8年ぶり2度目の出演となるTRUEが登場。「この番組は私の音楽がより広く受け取っていただけるようになった原点」と番組やMC陣への感謝、フェスへの凱旋の思いをにじませつつ、「ユートピア」（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌）をアクト。さらに自身が作詞を担当した「一度だけの恋なら」（『マクロスΔ』OPテーマ）のセルフカバー、「ToCoda」（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌）へとつなげ、圧倒的な歌唱力で会場のボルテージを早くも最高潮へと押し上げていた。
オープニングアクトの最高の滑り出し、そしてトップバッターという重要な役どころを担ったTRUEの魂の咆哮とも言えるボーカルは圧巻。熱い息遣いまでを放送で目撃してほしい。
重厚な余韻を瑞々しいエネルギーでさらにヒートアップさせたのが岡咲美保だ。「ココロトラベル」（『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』ED主題歌）で観客の心をつかむと、「中学生の頃からずっと大好き。ライブ映像を観て臨んだ」という戸松遥の「Q&A リサイタル！」（『となりの怪物くん』OPテーマ）を熱唱。憧れの楽曲を歌う喜びが、弾けるようなパフォーマンスからも伝わってきた。観客も全力のコールで応酬し、「ペタルズ」（『ジャヒー様はくじけない！』第2クールEDテーマ）までのステージは、岡咲のアニソンへの無垢な敬愛、アニソンの持つ希望を具現化したような多幸感に満ちていた。
ここでファン待望の“化学反応”、岡咲と中島由貴によるコラボが発動。事前にSNSでヒントも出していた2人が披露したのは、「DANZEN！ふたりはプリキュア」（『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』主題歌）だ。息の合ったステップと重なり合うクリアな歌声に、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。
コラボの興奮が冷めやらぬ中、中島のソロパートに突入。雄大な前奏から始まる「Day of Bright Sunshine」（『失格紋の最強賢者』ED主題歌）を語りかけるように、そしてカバー曲「For フルーツバスケット」（『フルーツバスケット』OPテーマ）を慈しむように歌い上げた。情感豊かな歌声にため息がもれたが、一転して「霞の向こうへ」（『ゴブリンスレイヤーII』EDテーマ）ではパワフルなボーカルで魅了。繊細かつ大胆な歌唱で観客と共鳴していた。
弾ける笑顔とシンクロするステップ。岡崎と中島のソロパート、そして2人の躍動から放たれた色彩が会場を包み込む瞬間は必見だ。
続いては森口＆酒井。番組の顔である2人が魅せたのは、フェスに熟達の職人芸と遊び心をもたらした。普段はキーボードに向かう酒井がマイクを手にセンターへ向かうと、場内からは大きな歓声と拍手が発生。ダンス経験はほとんどないという酒井が「木枯らしセンティメント」（『〈物語〉シリーズ セカンドシーズン』OPテーマ）で、森口がプロデュースした振り付けを披露すると、キレのあるダンスに場内は大盛り上がり。息の合ったデュエットとステップは、大人のエンターテインメントの極致だった。
酒井のソロパートでは、L'Arc-en-Cielの「READY STEADY GO」（『鋼の錬金術師』OPテーマ）をカバー。爆上げソングをアダルティーかつダンディーな歌声で届けた後は、「SPIRITS」（『スクライドオルタレイション 後編 QUAN』EDテーマ）＆「アイデンティティ」（『落第騎士の英雄譚』OPテーマ）をメドレーでアグレッシブに歌い、会場もタオルや拳を振り回して応えた。圧倒的な安定感と常に進化を止めない挑戦的な姿勢で盛り上げ、観客は至高のひとときを堪能していた。
抜群のコンビネーションが織りなす大人の遊び心。MC2人の絆と熟練の技が光るステージングをじっくり堪能してほしい。
ライブ中盤、会場の空気を一変させたのはangela。ボーカルのatsukoが「GRANRODEOです！」とチャーミングなボケをかまして会場の笑いを誘った一方、「不器用なI love you」（『不器用な先輩。』OPテーマ）では高く伸びやかな歌声で魅せ、会場を一瞬にして“angela色”に染め上げた。そこから「バリバリ最強No.1」（『地獄先生ぬ〜べ〜』OPテーマ）、「FIRE BIRD」（Roselia／『BanG Dream! 2nd Season』第13話挿入歌）をパワフルに歌い、爆発的な盛り上がりで会場を満足させていた。
ここでangelaがコラボ相手として呼び込んだのはベースを携えた中島。曲紹介だけで大喝采を浴びた「Shangri-La」（angela／『蒼穹のファフナー』主題歌）は、atsukoの芯の強いソウルフルな歌声と重なり合うことで曲に新たな命が吹き込まれ、会場は昂揚感に包まれた。
どよめきが続く中、ロックのダイナミズムで会場を揺らしたのがGRANRODEO。コラボアクト「ペガサス幻想」（『聖闘士星矢』OPテーマ）では、KISHOWの野性味あふる咆哮のような歌声と、TRUEの強靭なハイトーンが火花を散らす激突は、アニソンロックの真髄ともいえる。勢いのまま単独パートでは、MUCCの「ニルヴァーナ」（『妖狐×僕SS』OPテーマ）をカバーして場内を圧倒。キレキレのパフォーマンスとは裏腹に、ボーカルのKISHOW（谷山紀章）はMCで、「どうもお待たせしました。angelaです」とatsukoのボケに“返答”し、客席を笑いで包み込んでいた。
さらに「GO GO PARADISE!!」（『拷問バイトくんの日常』OP主題歌）、「Can Do」（『黒子のバスケ』OPテーマ）では、オーディエンスを豪快かつ軽快なステージングでけん引。強烈なカリスマ性と演奏力で、アニソンが内包するエナジーを再定義するかのごとき、圧巻のステージだった。
たぎるようなロック色に染め上げられた舞台に上がったのは、森口＆atsuko＆TRUE＆岡咲の4人によるガールズコラボ。「青春コンプレックス」（『ぼっち・ざ・ろっく！』OPテーマ）は、本フェスならではの雰囲気あふれる一幕となった。「めちゃくちゃ私たちカッコよかったですか？」と高揚した4人の個性が一つに重なったステージからは、アニソンという世代を超えた“共通言語”を通じて才能が共鳴し合う美しさが確かに存在していた。
アニソンロックの爆発的な熱狂と、アーティスト同士が火花を散らす競演。どこまでも突き抜けてくるであろう、剥き出しのエナジーを五感で体感してみてほしい。
キュートで凜々しいパフォーマンスに続いたのは、アニソン界の重鎮の一人、福山芳樹だ。発表から今年で20年という楽曲「真赤な誓い」（『武装錬金』OPテーマ）では、躍動感あふれるナンバーと迫力満載のボーカルで聴く者の魂を震わせた。そしてチエ・カジウラを呼び込むと、アニメ『マクロス7』に登場するロックバンド・FIRE BOMBERのツインボーカル、熱気バサラとミレーヌ・フレア・ジーナスによる「PLANET DANCE」（『マクロス7』挿入歌）をデュエットバージョンでコラボ演奏。貴重な競演でファンを喜ばせた。
ここで一旦、福山がステージを降り、チエ・カジウラが透明感はそのままに大人の女性としての深い包容力と音楽的解釈がミックスされた表現で「MY FRIENDS」（『マクロス7』前期EDテーマ）を披露。続けて、『マクロス7』30周年を記念して発表されたシングル収録の「レゴリス」を切々と語りかけるように歌い上げた。瑞々しさに深化が加わったパフォーマンスは魅力的で、圧倒的な説得力が印象的だった。
しっとりとした静寂が漂うステージに福山が入れ替わりで再び上がると、「DYNAMITE EXPLOSION」（『マクロス ダイナマイト7』OPテーマ）で会場の空気に“着火”。エンジン全開の楽器隊と突き抜けるシャウトがさく裂し、オーディエンスの「ダイナマイト」のコールも相まって会場の熱気が一気に跳ね上がった。
燃え上がるような空気の中、福山＆チエ・カジウラが「BURN! BURN! BURN!」（『マクロス7』30周年記念シングル）で再競演。「当時は一緒に歌う機会はほとんどなかった」と振り返る2人が肩を並べて熱くロックする姿が、観客の心を激しく揺さぶっていた。
時を経てなお輝きを増すレジェンドたちの咆哮。歴史が動いた瞬間を、歴史の目撃者として見届けてほしい。
一瞬の静寂が訪れた後、自身のデビュー曲「水の星へ愛をこめて」（『機動戦士Ζガンダム』OPテーマ）の前奏と共に森口が登場。透明感と荘厳さが満ちあふれるトーンで聴かせてくれたが、歌声にはいつも以上に祈るような思いも感じさせられた。その意味はトークで明らかに。
歌い終えた森口は、「『水の星へ愛を込めて』を作曲してくださったニール・セダカさんが旅立ってしまいました。40周年アルバム（『Your Flower 〜歌の花束を〜』）で売野雅勇さんとニール・セダカさんが40年越しにタッグを組み、美しい新曲（『聖なる惑星 -Sanctuary-』）を書いてくださった矢先で、残念でなりません」と心情を吐露。
同曲が『発表！全ガンダム大投票』（NHK）で主題歌部門1位を獲得した際、ニール・セダカさんに喜びを伝えたいとSNSを通じてコンタクトした結果、「良い音楽を届けるため努力を忘れずに頑張ってほしい」とメッセージが。受け取った森口は、「彼に始まり、大切にしてくれている皆さんに裏切りのパフォーマンスを届けないよう、しっかり地に足をつけてやっていきたい」と覚悟を口にした。
客席からあたたかい拍手を送られた森口は、「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」（『機動戦士ガンダムF91』主題歌）のアンサーソングとして西脇唯が書き下ろした「ETERNAL DAYS〜あなたがいてよかった〜」を歌うことを口にするも、「ETERNAL DAYS」を入れたことで「ETERNAL WIND」がセットリストから消えたことを告白。だが番組プロデューサーの言葉を後押しに、ファンに「少しだけ歌ってもいい？」と呼びかけると、賛同の拍手が巻き起こった。
過去の自分を優しく抱きしめ、未来へと歩む2曲のメドレーは、森口のアーティスト人生そのものを濃縮したかのような、圧倒的な多幸感に満ちていた。2曲を続けて聴くことで歌詞が重厚な意味を持って響き、聴く者の心に深い共感と感動を生むはず。「ETERNAL DAYS」のラストの歌詞「あなたがいてよかった…」は、ファンへの愛をこれでもかと詰め込むように情感たっぷりに歌われ、歌い終えた後は拍手が鳴り止まなかった。
森口の瞳に宿った祈りとファンへの深い愛。「ETERNAL WIND」「ETERNAL WIND』の貴重なメドレー歌唱は、一秒たりとも見逃せない。
会場が感動に包まれる中、森口自ら「森口博子はガンダムの印象が強いが、実はサムライハートも歌っている、とエゴサーチで見かけた」とちゃめっ気たっぷりに発言。「サムライハート』をたたき込んで会場を熱狂の渦に。親しみやすさと、歌い出した瞬間のたぎるような鋭さ。そのギャップこそが森口が森口たる所以なのだろう。地鳴りのような手拍子と一体となり、この日最大とも言える盛り上がりをみせた。
迎えたアンコールでは、森口の「人格形成にアニソンは裏切りません！懐かしいだけではなくて、New Day、未来にもつながっている」という思いを込めた曲紹介から、全員で「哀 戦士」（『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』主題歌）を歌唱。個性豊かな歌声の重なりは奥深いシンフォニーを形成し、盛大な歓声と拍手で称えられた。
新しい時代への希望に満ちあふれた空気とともに華やかに幕を閉じたアニソンの祭典。4月22日から始まる特集放送で、あの日の熱狂を、その目と耳で確かめてみてほしい。
（撮影：山崎美津留／取材・文：遠藤政樹）
■セットリスト
M1.Butter-Fly（和田光司／『デジモンアドベンチャー』／カバー）：出演者全員
M2.ユートピア（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌）：TRUE
M3.一度だけの恋なら（ワルキューレ／『マクロスΔ』OPテーマ／カバー）：TRUE
M4.ToCoda（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌）：TRUE
M5.ココロトラベル（『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』ED主題歌）：岡咲美保
M6.Q&A リサイタル！（戸松遥／『となりの怪物くん』OPテーマ／カバー）：岡咲美保
M7.ペタルズ（『ジャヒー様はくじけない！』第2クールED主題歌）：岡咲美保
M8.DANZEN! ふたりはプリキュア（五條真由美／『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』主題歌／カバー）：岡咲美保×中島由貴
M9.Day of Bright Sunshine（『失格紋の最強賢者』EDテーマ）：中島由貴
M10.For フルーツバスケット（岡崎律子／『フルーツバスケット』OPテーマ／カバー）：中島由貴
M11.霞の向こうへ（『ゴブリンスレイヤーII』EDテーマ）：中島由貴
M12.木枯らしセンティメント（『〈物語〉シリーズ セカンドシーズン』OPテーマ／カバー）：森口博子×酒井ミキオ
M13.READY STEADY GO（L’Arc-en-Ciel／『鋼の錬金術師』OPテーマ／カバー）：酒井ミキオ
M14.メドレー：酒井ミキオ
SPIRITS（『スクライドオルタレイション 後編 QUAN』EDテーマ）
アイデンティティ（『落第騎士の英雄譚』OPテーマ）
M15.不器用なI love you（『不器用な先輩。』OPテーマ）：angela
M16.バリバリ最強No.1（FEEL SO BAD／『地獄先生ぬ〜べ〜』OPテーマ／カバー）： angela
M17.FIRE BIRD（Roselia／『BanG Dream! 2nd Season』第13話挿入歌／カバー）：angela
M18.Shangri-La（angela／『蒼穹のファフナー』主題歌）：angela×中島由貴
M19.ペガサス幻想（MAKE-UP／『聖闘士星矢』OPテーマ／カバー）：GRANRODEO×TRUE
M20.ニルヴァーナ（MUCC／『妖狐×僕SS』OPテーマ／カバー）：GRANRODEO
M21.GO GO PARADISE!!（『拷問バイトくんの日常』OP主題歌）：GRANRODEO
M22.Can Do（『黒子のバスケ』OPテーマ）：GRANRODEO
M23.青春コンプレックス（結束バンド／『ぼっち・ざ・ろっく！』OPテーマ／カバー）：森口博子×atsuko（angela）×TRUE×岡咲美保
M24.真赤な誓い（『武装錬金』OPテーマ）：福山芳樹
M25.PLANET DANCE（FIRE BOMBER／『マクロス7』挿入歌）：福山芳樹×チエ・カジウラ
M26.MY FRIENDS（FIRE BOMBER／『マクロス7』前期EDテーマ）：チエ・カジウラ
M27.レゴリス（FIRE BOMBER／『マクロス7』30周年記念シングル）：チエ・カジウラ
M28.DYNAMITE EXPLOSION（『マクロス ダイナマイト7』OPテーマ）：福山芳樹
M29.BURN! BURN! BURN! （FIRE BOMBER／『マクロス7』30周年記念シングル）：福山芳樹×チエ・カジウラ
M30.水の星へ愛をこめて（『機動戦士Ζガンダム』OPテーマ）：森口博子
M31. メドレー：森口博子
ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜（『機動戦士ガンダムF91』主題歌）
ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜
M32.サムライハート（『鎧伝サムライトルーパー』）：森口博子
Encore
EC01.哀 戦士（井上大輔／『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』主題歌／カバー）：出演者全員
■Anison Days
BS11 毎週水曜 後11:00〜11:30
＜出演者＞
MC:森口博子 酒井ミキオ ナレーション：駒田航
＜放送内容＞
4月22日から「Anison Days Festival 2026特集」を5週連続で放送
歌い終えた後、森口は「最初からみんなの熱気がすごくて、泣きそうになった」とにっこり。熱気が充満する中、8年ぶり2度目の出演となるTRUEが登場。「この番組は私の音楽がより広く受け取っていただけるようになった原点」と番組やMC陣への感謝、フェスへの凱旋の思いをにじませつつ、「ユートピア」（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌）をアクト。さらに自身が作詞を担当した「一度だけの恋なら」（『マクロスΔ』OPテーマ）のセルフカバー、「ToCoda」（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌）へとつなげ、圧倒的な歌唱力で会場のボルテージを早くも最高潮へと押し上げていた。
オープニングアクトの最高の滑り出し、そしてトップバッターという重要な役どころを担ったTRUEの魂の咆哮とも言えるボーカルは圧巻。熱い息遣いまでを放送で目撃してほしい。
重厚な余韻を瑞々しいエネルギーでさらにヒートアップさせたのが岡咲美保だ。「ココロトラベル」（『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』ED主題歌）で観客の心をつかむと、「中学生の頃からずっと大好き。ライブ映像を観て臨んだ」という戸松遥の「Q&A リサイタル！」（『となりの怪物くん』OPテーマ）を熱唱。憧れの楽曲を歌う喜びが、弾けるようなパフォーマンスからも伝わってきた。観客も全力のコールで応酬し、「ペタルズ」（『ジャヒー様はくじけない！』第2クールEDテーマ）までのステージは、岡咲のアニソンへの無垢な敬愛、アニソンの持つ希望を具現化したような多幸感に満ちていた。
ここでファン待望の“化学反応”、岡咲と中島由貴によるコラボが発動。事前にSNSでヒントも出していた2人が披露したのは、「DANZEN！ふたりはプリキュア」（『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』主題歌）だ。息の合ったステップと重なり合うクリアな歌声に、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。
コラボの興奮が冷めやらぬ中、中島のソロパートに突入。雄大な前奏から始まる「Day of Bright Sunshine」（『失格紋の最強賢者』ED主題歌）を語りかけるように、そしてカバー曲「For フルーツバスケット」（『フルーツバスケット』OPテーマ）を慈しむように歌い上げた。情感豊かな歌声にため息がもれたが、一転して「霞の向こうへ」（『ゴブリンスレイヤーII』EDテーマ）ではパワフルなボーカルで魅了。繊細かつ大胆な歌唱で観客と共鳴していた。
弾ける笑顔とシンクロするステップ。岡崎と中島のソロパート、そして2人の躍動から放たれた色彩が会場を包み込む瞬間は必見だ。
続いては森口＆酒井。番組の顔である2人が魅せたのは、フェスに熟達の職人芸と遊び心をもたらした。普段はキーボードに向かう酒井がマイクを手にセンターへ向かうと、場内からは大きな歓声と拍手が発生。ダンス経験はほとんどないという酒井が「木枯らしセンティメント」（『〈物語〉シリーズ セカンドシーズン』OPテーマ）で、森口がプロデュースした振り付けを披露すると、キレのあるダンスに場内は大盛り上がり。息の合ったデュエットとステップは、大人のエンターテインメントの極致だった。
酒井のソロパートでは、L'Arc-en-Cielの「READY STEADY GO」（『鋼の錬金術師』OPテーマ）をカバー。爆上げソングをアダルティーかつダンディーな歌声で届けた後は、「SPIRITS」（『スクライドオルタレイション 後編 QUAN』EDテーマ）＆「アイデンティティ」（『落第騎士の英雄譚』OPテーマ）をメドレーでアグレッシブに歌い、会場もタオルや拳を振り回して応えた。圧倒的な安定感と常に進化を止めない挑戦的な姿勢で盛り上げ、観客は至高のひとときを堪能していた。
抜群のコンビネーションが織りなす大人の遊び心。MC2人の絆と熟練の技が光るステージングをじっくり堪能してほしい。
ライブ中盤、会場の空気を一変させたのはangela。ボーカルのatsukoが「GRANRODEOです！」とチャーミングなボケをかまして会場の笑いを誘った一方、「不器用なI love you」（『不器用な先輩。』OPテーマ）では高く伸びやかな歌声で魅せ、会場を一瞬にして“angela色”に染め上げた。そこから「バリバリ最強No.1」（『地獄先生ぬ〜べ〜』OPテーマ）、「FIRE BIRD」（Roselia／『BanG Dream! 2nd Season』第13話挿入歌）をパワフルに歌い、爆発的な盛り上がりで会場を満足させていた。
ここでangelaがコラボ相手として呼び込んだのはベースを携えた中島。曲紹介だけで大喝采を浴びた「Shangri-La」（angela／『蒼穹のファフナー』主題歌）は、atsukoの芯の強いソウルフルな歌声と重なり合うことで曲に新たな命が吹き込まれ、会場は昂揚感に包まれた。
どよめきが続く中、ロックのダイナミズムで会場を揺らしたのがGRANRODEO。コラボアクト「ペガサス幻想」（『聖闘士星矢』OPテーマ）では、KISHOWの野性味あふる咆哮のような歌声と、TRUEの強靭なハイトーンが火花を散らす激突は、アニソンロックの真髄ともいえる。勢いのまま単独パートでは、MUCCの「ニルヴァーナ」（『妖狐×僕SS』OPテーマ）をカバーして場内を圧倒。キレキレのパフォーマンスとは裏腹に、ボーカルのKISHOW（谷山紀章）はMCで、「どうもお待たせしました。angelaです」とatsukoのボケに“返答”し、客席を笑いで包み込んでいた。
さらに「GO GO PARADISE!!」（『拷問バイトくんの日常』OP主題歌）、「Can Do」（『黒子のバスケ』OPテーマ）では、オーディエンスを豪快かつ軽快なステージングでけん引。強烈なカリスマ性と演奏力で、アニソンが内包するエナジーを再定義するかのごとき、圧巻のステージだった。
たぎるようなロック色に染め上げられた舞台に上がったのは、森口＆atsuko＆TRUE＆岡咲の4人によるガールズコラボ。「青春コンプレックス」（『ぼっち・ざ・ろっく！』OPテーマ）は、本フェスならではの雰囲気あふれる一幕となった。「めちゃくちゃ私たちカッコよかったですか？」と高揚した4人の個性が一つに重なったステージからは、アニソンという世代を超えた“共通言語”を通じて才能が共鳴し合う美しさが確かに存在していた。
アニソンロックの爆発的な熱狂と、アーティスト同士が火花を散らす競演。どこまでも突き抜けてくるであろう、剥き出しのエナジーを五感で体感してみてほしい。
キュートで凜々しいパフォーマンスに続いたのは、アニソン界の重鎮の一人、福山芳樹だ。発表から今年で20年という楽曲「真赤な誓い」（『武装錬金』OPテーマ）では、躍動感あふれるナンバーと迫力満載のボーカルで聴く者の魂を震わせた。そしてチエ・カジウラを呼び込むと、アニメ『マクロス7』に登場するロックバンド・FIRE BOMBERのツインボーカル、熱気バサラとミレーヌ・フレア・ジーナスによる「PLANET DANCE」（『マクロス7』挿入歌）をデュエットバージョンでコラボ演奏。貴重な競演でファンを喜ばせた。
ここで一旦、福山がステージを降り、チエ・カジウラが透明感はそのままに大人の女性としての深い包容力と音楽的解釈がミックスされた表現で「MY FRIENDS」（『マクロス7』前期EDテーマ）を披露。続けて、『マクロス7』30周年を記念して発表されたシングル収録の「レゴリス」を切々と語りかけるように歌い上げた。瑞々しさに深化が加わったパフォーマンスは魅力的で、圧倒的な説得力が印象的だった。
しっとりとした静寂が漂うステージに福山が入れ替わりで再び上がると、「DYNAMITE EXPLOSION」（『マクロス ダイナマイト7』OPテーマ）で会場の空気に“着火”。エンジン全開の楽器隊と突き抜けるシャウトがさく裂し、オーディエンスの「ダイナマイト」のコールも相まって会場の熱気が一気に跳ね上がった。
燃え上がるような空気の中、福山＆チエ・カジウラが「BURN! BURN! BURN!」（『マクロス7』30周年記念シングル）で再競演。「当時は一緒に歌う機会はほとんどなかった」と振り返る2人が肩を並べて熱くロックする姿が、観客の心を激しく揺さぶっていた。
時を経てなお輝きを増すレジェンドたちの咆哮。歴史が動いた瞬間を、歴史の目撃者として見届けてほしい。
一瞬の静寂が訪れた後、自身のデビュー曲「水の星へ愛をこめて」（『機動戦士Ζガンダム』OPテーマ）の前奏と共に森口が登場。透明感と荘厳さが満ちあふれるトーンで聴かせてくれたが、歌声にはいつも以上に祈るような思いも感じさせられた。その意味はトークで明らかに。
歌い終えた森口は、「『水の星へ愛を込めて』を作曲してくださったニール・セダカさんが旅立ってしまいました。40周年アルバム（『Your Flower 〜歌の花束を〜』）で売野雅勇さんとニール・セダカさんが40年越しにタッグを組み、美しい新曲（『聖なる惑星 -Sanctuary-』）を書いてくださった矢先で、残念でなりません」と心情を吐露。
同曲が『発表！全ガンダム大投票』（NHK）で主題歌部門1位を獲得した際、ニール・セダカさんに喜びを伝えたいとSNSを通じてコンタクトした結果、「良い音楽を届けるため努力を忘れずに頑張ってほしい」とメッセージが。受け取った森口は、「彼に始まり、大切にしてくれている皆さんに裏切りのパフォーマンスを届けないよう、しっかり地に足をつけてやっていきたい」と覚悟を口にした。
客席からあたたかい拍手を送られた森口は、「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」（『機動戦士ガンダムF91』主題歌）のアンサーソングとして西脇唯が書き下ろした「ETERNAL DAYS〜あなたがいてよかった〜」を歌うことを口にするも、「ETERNAL DAYS」を入れたことで「ETERNAL WIND」がセットリストから消えたことを告白。だが番組プロデューサーの言葉を後押しに、ファンに「少しだけ歌ってもいい？」と呼びかけると、賛同の拍手が巻き起こった。
過去の自分を優しく抱きしめ、未来へと歩む2曲のメドレーは、森口のアーティスト人生そのものを濃縮したかのような、圧倒的な多幸感に満ちていた。2曲を続けて聴くことで歌詞が重厚な意味を持って響き、聴く者の心に深い共感と感動を生むはず。「ETERNAL DAYS」のラストの歌詞「あなたがいてよかった…」は、ファンへの愛をこれでもかと詰め込むように情感たっぷりに歌われ、歌い終えた後は拍手が鳴り止まなかった。
森口の瞳に宿った祈りとファンへの深い愛。「ETERNAL WIND」「ETERNAL WIND』の貴重なメドレー歌唱は、一秒たりとも見逃せない。
会場が感動に包まれる中、森口自ら「森口博子はガンダムの印象が強いが、実はサムライハートも歌っている、とエゴサーチで見かけた」とちゃめっ気たっぷりに発言。「サムライハート』をたたき込んで会場を熱狂の渦に。親しみやすさと、歌い出した瞬間のたぎるような鋭さ。そのギャップこそが森口が森口たる所以なのだろう。地鳴りのような手拍子と一体となり、この日最大とも言える盛り上がりをみせた。
迎えたアンコールでは、森口の「人格形成にアニソンは裏切りません！懐かしいだけではなくて、New Day、未来にもつながっている」という思いを込めた曲紹介から、全員で「哀 戦士」（『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』主題歌）を歌唱。個性豊かな歌声の重なりは奥深いシンフォニーを形成し、盛大な歓声と拍手で称えられた。
新しい時代への希望に満ちあふれた空気とともに華やかに幕を閉じたアニソンの祭典。4月22日から始まる特集放送で、あの日の熱狂を、その目と耳で確かめてみてほしい。
（撮影：山崎美津留／取材・文：遠藤政樹）
■セットリスト
M1.Butter-Fly（和田光司／『デジモンアドベンチャー』／カバー）：出演者全員
M2.ユートピア（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌）：TRUE
M3.一度だけの恋なら（ワルキューレ／『マクロスΔ』OPテーマ／カバー）：TRUE
M4.ToCoda（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌）：TRUE
M5.ココロトラベル（『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』ED主題歌）：岡咲美保
M6.Q&A リサイタル！（戸松遥／『となりの怪物くん』OPテーマ／カバー）：岡咲美保
M7.ペタルズ（『ジャヒー様はくじけない！』第2クールED主題歌）：岡咲美保
M8.DANZEN! ふたりはプリキュア（五條真由美／『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』主題歌／カバー）：岡咲美保×中島由貴
M9.Day of Bright Sunshine（『失格紋の最強賢者』EDテーマ）：中島由貴
M10.For フルーツバスケット（岡崎律子／『フルーツバスケット』OPテーマ／カバー）：中島由貴
M11.霞の向こうへ（『ゴブリンスレイヤーII』EDテーマ）：中島由貴
M12.木枯らしセンティメント（『〈物語〉シリーズ セカンドシーズン』OPテーマ／カバー）：森口博子×酒井ミキオ
M13.READY STEADY GO（L’Arc-en-Ciel／『鋼の錬金術師』OPテーマ／カバー）：酒井ミキオ
M14.メドレー：酒井ミキオ
SPIRITS（『スクライドオルタレイション 後編 QUAN』EDテーマ）
アイデンティティ（『落第騎士の英雄譚』OPテーマ）
M15.不器用なI love you（『不器用な先輩。』OPテーマ）：angela
M16.バリバリ最強No.1（FEEL SO BAD／『地獄先生ぬ〜べ〜』OPテーマ／カバー）： angela
M17.FIRE BIRD（Roselia／『BanG Dream! 2nd Season』第13話挿入歌／カバー）：angela
M18.Shangri-La（angela／『蒼穹のファフナー』主題歌）：angela×中島由貴
M19.ペガサス幻想（MAKE-UP／『聖闘士星矢』OPテーマ／カバー）：GRANRODEO×TRUE
M20.ニルヴァーナ（MUCC／『妖狐×僕SS』OPテーマ／カバー）：GRANRODEO
M21.GO GO PARADISE!!（『拷問バイトくんの日常』OP主題歌）：GRANRODEO
M22.Can Do（『黒子のバスケ』OPテーマ）：GRANRODEO
M23.青春コンプレックス（結束バンド／『ぼっち・ざ・ろっく！』OPテーマ／カバー）：森口博子×atsuko（angela）×TRUE×岡咲美保
M24.真赤な誓い（『武装錬金』OPテーマ）：福山芳樹
M25.PLANET DANCE（FIRE BOMBER／『マクロス7』挿入歌）：福山芳樹×チエ・カジウラ
M26.MY FRIENDS（FIRE BOMBER／『マクロス7』前期EDテーマ）：チエ・カジウラ
M27.レゴリス（FIRE BOMBER／『マクロス7』30周年記念シングル）：チエ・カジウラ
M28.DYNAMITE EXPLOSION（『マクロス ダイナマイト7』OPテーマ）：福山芳樹
M29.BURN! BURN! BURN! （FIRE BOMBER／『マクロス7』30周年記念シングル）：福山芳樹×チエ・カジウラ
M30.水の星へ愛をこめて（『機動戦士Ζガンダム』OPテーマ）：森口博子
M31. メドレー：森口博子
ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜（『機動戦士ガンダムF91』主題歌）
ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜
M32.サムライハート（『鎧伝サムライトルーパー』）：森口博子
Encore
EC01.哀 戦士（井上大輔／『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』主題歌／カバー）：出演者全員
■Anison Days
BS11 毎週水曜 後11:00〜11:30
＜出演者＞
MC:森口博子 酒井ミキオ ナレーション：駒田航
＜放送内容＞
4月22日から「Anison Days Festival 2026特集」を5週連続で放送