AKB48の川村結衣（19）と花田藍衣（20）が17日、エスコンFで行われた日本ハムー西武戦に登場。試合の途中に「きつねダンス」を披露し、大きな歓声を浴びた。

19期生の同期で仲良しの2人。3回終了後に、ファイターズガールとともにグラウンドに登場すると、背番号「48」のユニホームにスカート、きつね耳を着けて笑顔いっぱいに「きつねダンス」を踊り、球場をキュートに盛り上げた。

ネット上では「かわいすぎ」「大変よいきつねダンス」「めっちゃ可愛かった」「可愛すぎて神」などの声が上がった。

川村は「AKB48のオーディションの自己PRで踊って私の運命を変えてくれたのが、実は、きつねダンスなんです！ファイターズガールのみなさんと一緒に球場で踊る日が来るなんて不思議ですが、今からとっても楽しみです！」と全力で盛り上げることを誓っていた。

試合前には川村がファーストピッチに登場。花田が横で見守る中、背番号「48」のユニホームにスカート姿でマウンドに上がると、大きく振りかぶって超山なりのボールを投じた。惜しくもワンバウンドだったが、球場の歓声に笑顔で応えていた。