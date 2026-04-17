FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロメジャーデビュー後初のCDシングルリリース決定
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が7月29日にCDシングルをリリースすることが発表された。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像
昨年9月に配信シングル「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、今作は待望のCDシングルとなる。現状ではタイトル未定で、詳細は5月1日に公開される予定。同日より予約受付も開始される。
また、櫻井のSNSでは、リリースに向けてさまざまなイベントが計画されていることが予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井だけに、今後の展開にも期待が寄せられる。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像
昨年9月に配信シングル「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、今作は待望のCDシングルとなる。現状ではタイトル未定で、詳細は5月1日に公開される予定。同日より予約受付も開始される。
また、櫻井のSNSでは、リリースに向けてさまざまなイベントが計画されていることが予告されている。これまで数々の“有言実行”を重ねてきた櫻井だけに、今後の展開にも期待が寄せられる。