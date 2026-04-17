「残りの人生で一つの調味料しか使えないとしたら」…大谷の答えは？

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が発した“想定外”の2文字に、ファンの反響が止まらない。「意外ー」「日本人なら醤油じゃないのか？」とコメントが寄せられた。

迷いなく、キッパリと口にした。大谷が答えたのは「残りの人生で、もしたった一つの調味料しか使えないとしたら、何にする？」という不思議な質問だ。同僚ベッツやジャッジ（ヤンキース）、カーツ（アスレチックス）らスターが登場する動画で、大谷は笑みを浮かべながら「マヨ」。最後の調味料に選んだのはマヨネーズだった。

大リーグ公式Xがこの動画を公開すると、意外に感じた日本ファンからのコメントが集まった。

「マヨラーだったのね」

「大谷サンはマヨ ソイソースじゃ無いのね」

「大谷さんマヨネーズが好きみたいですね」

「大谷さん塩じゃないのかよ」

「大谷さん、意外ーー」

「日本人なら醤油じゃないのか？ まさかマヨネーズとは…」

また「マヨか…キユーピーさんチャンス！」「キユーピーさん、急いで！マヨネーズのCMいけるかもよ」と、新たなビジネスにつながるのではという声もあった。



（THE ANSWER編集部）