TBS系情報番組「Nスタ」日曜版で気象情報を担当する福山佳那キャスター(29)が16日、自身のインスタグラムを更新。東大大学院へ入学したことを報告した。



【写真】バックに「東京大学入学式」 キャスター＆東大院生の両立へ

「東京大学大学院に入学しました 防災の研究をしたいという思いから、大学院に入学しました」と伝え、入学式会場前で撮影した笑顔の写真を投稿。「現場での経験を研究に生かすとともに 大学院での学びと研究を日々のキャスター業に還元できるよう、一層精進したいと思います!見守っていただけたら嬉しいです」と決意をつづった。



鳥取県出身の福山キャスターは、東日本大震災で友人が被災したことをきっかけに防災を意識。神戸大卒業後は地元の民放に入社して報道記者として働きながら気象予報士の資格を取得。幅広い取材経験を生かし、生活と気象・防災情報を繋ぐ活動を目指している。2017年には神戸大ミスコンテストでグランプリを受賞。



キャスターとして働きながら新しい一歩を踏み出した姿に、SNSでは「おめでとございます 東大大学院とはすごすぎです」「忙しい仕事の中 東大大学院の入学 すごい努力があったと思います」「防災への想いが伝わってきて、とても素敵です」「くれぐれもお体に気を付けて 応援してます」など、多くのエールが送られている。



（よろず～ニュース編集部）