高原で味わう贅沢時間！ サンクゼール「サンクゼールの丘」

記事ポイント サンクゼールの丘は4月18日にリニューアルオープンし、15アールのガーデンで手ぶらピクニックを楽しめます。サンクゼールの丘は屋内カフェスペースを新設し、天候を気にせず食事やワイン、ジェラートを味わえます。サンクゼールの丘はワイナリーやショップ、レストランを備え、飯綱町の自然とあわせてゆったり過ごせます。 サンクゼールの丘は4月18日にリニューアルオープンし、15アールのガーデンで手ぶらピクニックを楽しめます。サンクゼールの丘は屋内カフェスペースを新設し、天候を気にせず食事やワイン、ジェラートを味わえます。サンクゼールの丘はワイナリーやショップ、レストランを備え、飯綱町の自然とあわせてゆったり過ごせます。

サンクゼールの丘は、長野県飯綱町で自然を感じながら食事やカフェタイムを楽しめるスポットです。

サンクゼールの丘は、ガーデンの拡張と屋内カフェスペースの新設により、晴れの日も雨の日も過ごしやすい場所へ生まれ変わります。

サンクゼール「サンクゼールの丘」

リニューアルオープン日：2026年4月18日所在地：長野県飯綱町ガーデン拡張面積：15アールピクニックマット無料貸し出し開始日：2026年4月18日

サンクゼールの丘は、新たに整備したガーデンで四季の景色を眺めながら、手ぶらでピクニックを楽しめます。

サンクゼールの丘は、デリカテッセンの軽食メニューと一緒に、青空の下でランチやワインを味わえる時間を提供します。

ガーデンピクニック

ガーデンは、桜や紅葉を植えた開放感のある空間で、季節の移ろいを感じながらゆったり過ごせます。

デリカテッセンの軽食メニューは、準備なしで気軽に外時間を楽しみたいおでかけに向いています。

店内カフェ

店内で楽しめる食事メニューのイメージ

カフェで味わえるジェラートのイメージ

店内カフェスペースは、夏の強い日差しや冬の寒さを気にせず、落ち着いた空間でくつろげます。

デリカテッセンのラインナップは、軽食からボリュームのあるランチ、デザートまでそろい、その日の気分に合わせて選べます。

ワインや食事、ジェラートは、屋内でもゆっくり楽しめるため、天候に左右されず立ち寄りやすいのが魅力です。

施設の魅力

ブランドコンセプト：Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ施設構成：ワイナリー、ショップ、レストラン、工場、本社社屋ホームページ：https://www.stcousair.co.jp/company公式オンラインショップ：https://kuzefuku.com

サンクゼールは、ワインやジャム、パスタソースなどを展開するメーカーズブランドです。

サンクゼールの丘は、買い物や食事とあわせて、信州の自然とブランドの世界観を体感できるおでかけ先です。

サンクゼールの丘は、晴れた日のガーデン利用と雨の日のカフェ利用を選びやすく、季節を問わず立ち寄りやすいのがうれしいポイントです。

サンクゼールの丘は、自然の中でゆっくり食事やワインを楽しみたい人にぴったりです。

サンクゼールの丘の紹介でした。

よくある質問

Q. サンクゼールの丘はいつからリニューアルオープンしますか？

A. サンクゼールの丘は2026年4月18日にリニューアルオープンします。

同日からピクニックマットの無料貸し出しも始まるため、オープン直後から手ぶらでガーデン利用を楽しめます。

Q. サンクゼールの丘ではどんな過ごし方ができますか？

A. サンクゼールの丘は、晴れた日は拡張したガーデンでピクニックを楽しめます。

雨の日や暑い日、寒い日は新設の屋内カフェスペースでランチやデザート、ワインをゆっくり味わえます。

Q. サンクゼールの丘では何を購入できますか？

A. サンクゼールの丘を展開するサンクゼールは、ワインやジャム、パスタソースなどを製造販売しています。

現地ではショップ利用に加えて、公式オンラインショップでも商品を購入できます。

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