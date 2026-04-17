迫力車両と体験尽くしの一日！ ポートアイランド市民広場ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学

記事ポイント ポートアイランド市民広場で、パトカーや消防車、自衛隊車両などの展示を5月5日に楽しめます。ファミリー向け体験イベントや兵庫県警察音楽隊の演奏会を入場無料、事前予約不要で楽しめます。交通安全や防災、防犯、救急を親子で学べる体験が1日を通してそろいます。 ポートアイランド市民広場で、パトカーや消防車、自衛隊車両などの展示を5月5日に楽しめます。ファミリー向け体験イベントや兵庫県警察音楽隊の演奏会を入場無料、事前予約不要で楽しめます。交通安全や防災、防犯、救急を親子で学べる体験が1日を通してそろいます。

ポートアイランド市民広場は、子どもに人気の車両展示と体験イベントをそろえた「ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう」を開催します。

ファミリーでおでかけしやすい入場無料、事前予約不要のイベントです。

ポートアイランド市民広場「ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう」

開催日：2026年5月5日（火・祝）開催時間：10:00〜15:00開催場所：ポートアイランド市民広場住所：兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目9番地2アクセス：ポートライナー「三宮」駅より約10分、「市民広場」駅下車すぐ参加方法：入場無料、事前予約不要注意事項：キッチンカー、グッズコーナーは有料です。中止案内：荒天などで中止する場合は当日7:00にポートアイランド市民広場ホームページで案内されます。

イベントは、本物のパトカーや消防車、救急車、水陸両用車、自衛隊車両を間近で見られるのが魅力です。

会場は、記念撮影も楽しめるため、乗り物好きの子どもとのおでかけ先として選びやすい内容です。

体験イベント

イベントは、親子向け交通安全教室や防犯のための格闘術体験、ロープワーク体験、水消火器体験、渡過体験、AED体験、ARによる迷路の災害体験を楽しめます。

会場は、警察や消防の制服、自衛隊の偽装網を着た写真撮影もできるため、学びと遊びを一緒に体験できます。

ステージと会場グルメ

消防レスキュー隊は、迫力あるデモンストレーションを実施します。

イベントのフィナーレは、兵庫県警察音楽隊の演奏会で締めくくられます。

会場は、キッチンカーの飲食コーナーとグッズ販売コーナーも利用できます。

ポートアイランド市民広場は、展示だけでなく体験型イベントまでそろうため、1日を通して家族で楽しみやすいイベントです。

ポートライナー「市民広場」駅を降りてすぐの会場でアクセスしやすい点も魅力です。

防災や交通安全を遊びながら学びたいファミリーは、ゴールデンウィークのおでかけ候補としてチェックしやすい内容です。

ポートアイランド市民広場で開催される「ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防災・防犯・救急を楽しく学ぼう」の紹介でした。

よくある質問

Q. ファミリーフェスタ in ポートアイランドは無料で参加できますか？

A. イベントは入場無料で参加でき、事前予約も不要です。

気軽に立ち寄りやすい一方で、キッチンカーの飲食コーナーとグッズ販売コーナーは有料で利用します。

Q. ファミリーフェスタ in ポートアイランドでは何を体験できますか？

A. イベントはパトカーや消防車、救急車などの展示に加え、交通安全教室、AED体験、水消火器体験、AR迷路の災害体験などを親子で楽しめます。

Q. ファミリーフェスタ in ポートアイランドの会場への行き方は？

A. 会場はポートアイランド市民広場で、ポートライナー「三宮」駅から約10分、「市民広場」駅を降りてすぐです。

電車でアクセスしやすく、家族で移動しやすい立地です。

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