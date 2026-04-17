フジ・上垣皓太朗アナ、“Tシャツコーデ”に反響「とってもお似合い」「かわいい〜」「もう癒やしでしかない」
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、17日までに更新されたフジテレビアナウンサー【公式】のインスタグラムに登場。“Tシャツコーデ”を披露し、反響が集まっている。
【写真】「とってもお似合い」「かわいい〜」…色とりどりのTシャツを着こなすフジ・上垣皓太朗アナ
上垣アナは、色とりどりのTシャツを着たコーデを披露。「『KANGOL REWARD』のみなさんとのコラボでTシャツとクッションをプロデュースさせていただきました」と説明した。
続けて「Tシャツは「通勤列車」をイメージして「吊り革」を、クッションは「郊外列車」をイメージして「ボックスシート」を描いてみました」と明かし、「カラーバリエーションも豊富ですので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください 上垣 皓太朗」と伝えた。
この投稿に「上垣さん！かわいい〜」「上垣さん、素敵です」「えーー！！！！可愛い」「もう癒やしでしかない」「カジュアルなお洋服とってもお似合い」など称賛の声が集まっている。
【写真】「とってもお似合い」「かわいい〜」…色とりどりのTシャツを着こなすフジ・上垣皓太朗アナ
上垣アナは、色とりどりのTシャツを着たコーデを披露。「『KANGOL REWARD』のみなさんとのコラボでTシャツとクッションをプロデュースさせていただきました」と説明した。
続けて「Tシャツは「通勤列車」をイメージして「吊り革」を、クッションは「郊外列車」をイメージして「ボックスシート」を描いてみました」と明かし、「カラーバリエーションも豊富ですので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください 上垣 皓太朗」と伝えた。
この投稿に「上垣さん！かわいい〜」「上垣さん、素敵です」「えーー！！！！可愛い」「もう癒やしでしかない」「カジュアルなお洋服とってもお似合い」など称賛の声が集まっている。