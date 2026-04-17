上垣皓太朗アナウンサー （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、17日までに更新されたフジテレビアナウンサー【公式】のインスタグラムに登場。“Tシャツコーデ”を披露し、反響が集まっている。

【写真】「とってもお似合い」「かわいい〜」…色とりどりのTシャツを着こなすフジ・上垣皓太朗アナ

　上垣アナは、色とりどりのTシャツを着たコーデを披露。「『KANGOL REWARD』のみなさんとのコラボでTシャツとクッションをプロデュースさせていただきました」と説明した。

　続けて「Tシャツは「通勤列車」をイメージして「吊り革」を、クッションは「郊外列車」をイメージして「ボックスシート」を描いてみました」と明かし、「カラーバリエーションも豊富ですので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください　上垣 皓太朗」と伝えた。

　この投稿に「上垣さん！かわいい〜」「上垣さん、素敵です」「えーー！！！！可愛い」「もう癒やしでしかない」「カジュアルなお洋服とってもお似合い」など称賛の声が集まっている。