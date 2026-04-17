SNSで話題となっているのは、佐川急便のお兄さんとわんこたちの相思相愛な光景。全身で愛を伝えるわんこと優しく受け止めるお兄さん…。ほっこり温かな投稿には「これは癒されるぅぅ！」「お兄さんモテモテ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きな『佐川急便のお兄さん』を見つけた犬たち→一目散に駆け寄って…あまりにも尊い『相思相愛な光景』】

「佐川急便のお兄さん」が大好きなわんこ

TikTokアカウント「raitamaro」の投稿者さんの愛犬は、シーズーの「ライタ」くんとチワワの「まろ」ちゃん。この日、いつものように散歩中、前方に大好きな『佐川急便のお兄さん』を発見…！2匹とも一目散に駆け寄って行ったのだとか。

いつもお家に荷物を届けてくれるお兄さんのことを、ちゃんと分かっているのだといいます。腕の中に飛び込む勢いで「おにいさ～ん♡」と突撃した2匹を、手を広げて優しく受け止めてくれたそう。

両手で撫でられるとお兄さんの大きな手のひらにすっぽり収まるわんこたち。たっぷりの温もりに2匹も尻尾をブンブン振って応えていたといいます。

ラブラブな光景にほっこり♡

ライタくんが撫でられているとまろちゃんが、まろちゃんが撫でられるとライタくんが…お互い「わたしも！」「ぼくも！」と、微笑ましいお兄さん争奪戦が繰り広げられていたそう。

お仕事中すいません…と恐縮してしまいますが、こんなに慕ってくれるわんこたちとの触れ合いは、お兄さんにとってもホッと一息つく時間なのではないでしょうか。あたたかな日常の一コマに多くの人が癒されたようですよ♡

この投稿にホッコリした人は多いようで「疲れ吹っ飛んでそう！」「相思相愛ですね」「あー癒されます」などのコメントが寄せられています。

ご近所さんとも仲良し♪

ライタくんとまろちゃんのいつものお散歩風景もご紹介します。ご近所のおばあちゃんに声を掛けられたまろちゃんは、「呼びましたか？」と猛ダッシュ！すぐにライタくんも参戦し、あっという間におばあちゃんを囲んだほっこり空間が出来上がったとか。

なでなでタイムの真っ最中でしたが、近くで人の気配を察知したライタくん。と、お隣のお姉さんが来てくれたそう。あふれる感情そのままに、喜びの舞を披露する2匹をお姉さんは優しく受け止めてくれたといいます。

老若男女問わず人が大好きなライタくんとまろちゃん。目が合うとご挨拶に行くため、なかなか散歩が進まないようですよ♡

TikTokアカウント「raitamaro」には、ライタくんとまろちゃんの微笑ましい日常が紹介されています。とってもフレンドリーな2匹とおまわりさんとのラブラブな光景も必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「raitamaro」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております