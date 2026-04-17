新しくしたネイルの撮影に選ばれた、「予想外すぎる場所」での光景が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で252万回再生を突破し、「失礼だけども笑ってしまう」「初めて見たｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：新しいネイルを撮ろうとする2人の女の子→騒がしいので様子を見に行くと…まさかの『撮影場所』】

ネイルの写真を可愛く撮りたい！

Instagramアカウント「guradayo」に投稿されたのは、新しくしたネイルの写真を撮るために、場所を探しているお姉ちゃんたちの様子。まずは黒いドーベルマンの「デューク」くんのボディの前で撮影してみます。

真っ黒なデュークくんを「背景」にしたネイル写真は、お姉ちゃんたちに「だめだ暗い」と一蹴されてしまいます。2人は明るい写真を撮るべく、真っ白なグレートピレニーズ「グラ」くんを探し始めたよう。

お姉ちゃんは撮影中、ワンコは爆睡中

奥の部屋で寝ていたグラくんですが、お腹に不意にお姉ちゃんの手を置かれ、写真撮影がスタート。何度か撮り直しながら、「外飼いの犬の匂いがする、グラ悪くないけど」と、思い切り外で遊んできたグラくんへの正直すぎる会話が繰り広げられます。

撮影会は続いていますが、お疲れなのかずっと寝ているグラくん。写真に満足がいかないお姉ちゃんたちは、ポジションを変えて再挑戦。そのタイミングで目が覚めてしまったグラくんは、なんとも迷惑そうな表情。

写真の「背景」にも大満足

何度も取り直し、ついに納得いく写真が撮れたお姉ちゃんたち。白くてフワフワのグラくんの毛は、とってもおしゃれな「背景」と化していて、綺麗なネイルを引き立てています…！

グラくんのリアルファーの「背景」を、お姉ちゃんたちも「絶対犬だとは思わない」と大絶賛。迷惑そうな顔をしながらもじっとして撮影に付き合ってあげる、心優しいグラくんとデュークくんなのでした。

投稿には「失礼だけども笑ってしまう」「初めて見たｗｗ」「まぁ便利！」「次はネイルをデュークさんに寄せてほしい」「真似したい w」「私も背中借りたい」といったコメントが寄せられています。

グラくんとデュークくんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「guradayo」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「guradayo」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。