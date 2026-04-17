きょう午後、山形市の西蔵王地区で山林火災が起きました。現場は、展望広場の近くで、白煙が立ち上るなど一時騒然となりました。

【写真を見る】【現場動画】現場は一時騒然...西蔵王地区の展望広場付近で山林火災 夕方鎮圧状態に（山形市）

消防によりますと、きょう午後２時ごろ、「西蔵王付近で白煙が上がっている」などと消防に通報が相次ぎました。

火や煙が上がってたのは、山形市上桜田にある西蔵王公園展望広場のすぐ下の斜面です。枯草などが燃え、次第に煙が出る範囲も広がりました。

展望広場を訪れていた人もいて、現場は騒然となりました。

■近くにいた人は

付近にいた人「おばあちゃんがいたんだけど火事みたいっていうから通報したらすぐ（消防車が）きた。下の方で燃えているんだけど炎はもうそこまできてる」





付近にいた人「何事が起ったかなと思った。まだ消火し始めたところだからそんなうろうろしているわけにいかなかったから降りてきました」

■テレビユー山形の情報カメラからも確認

テレビユー山形の情報カメラからも、炎が上がっている様子が確認できました。

地上からはポンプ車など６台が出て消火活動にあたったほか、県の消防防災ヘリ「もがみ」も出動し、上空から水を撒くなどして消火活動を行いました。

発生からおよそ２時間半後には、情報カメラからは白い煙は見えなり、消防によりますと午後５時４０分に延焼の恐れのない鎮圧状態となったということです。

けが人もいないということです。

