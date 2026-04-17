サンフレッチェ広島の礎を築き、きのう、85歳で亡くなった今西和男さんの告別式が営まれました。



今西さんは4月16日未明、肺炎のため85歳で亡くなりました。17日、広島市で営まれた告別式には親族や関係者らおよそ220人が参列しました。



今西さんは広島市出身で日本を代表するディフェンダーとして活躍しました。引退後はマツダの監督として森保一さんら選手の発掘や育成にも尽力し、サンフレッチェの初代総監督も務めました。





遺族を代表して孫の菜々さんは…■今西菜々さん「疲れた姿を一切見せることなく私と遊んでくれた姿が今でも心に残っております。そのような祖父の愛情や優しさは私の中で生き続けていくと思います。」今西さんは多くの参列者に見守られながら式場を後にしました。訃報を聞きつけ急遽参列した日本サッカー協会の田嶋名誉会長は・・・■日本サッカー協会 田嶋幸三名誉会長「監督として起用する、コーチとして起用する、そういうことを思い切って大胆にやってこられた方です。今西さんの遺志は指導してきた教え子たちがしっかりと引き継いで日本のサッカーに残していってくれると思っています。」【2026年4月17日 放送】