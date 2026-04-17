能登半島地震などで被災した人たちの交流の場となっている「あつまらんけ NOTO 金沢」がリニューアルしました。発災から2年以上が経つ中、支援の形にも変化があるようです。

「あつまらんけ NOTO 金沢」は、震災などで被災した人たちが集える場として金沢市社会福祉協議会・地域支え合いセンター金沢が2年ほど前に開設しました。

慣れない場所で生活する人たちの体調にも気を配り、健康チェックができるコーナーや相談コーナーも。

4月から支援内容を充実させ新たにスタート、17日のオープニングイベントにはおよそ40人が集まりました。

金沢市への避難世帯は2600→1000世帯ほどに

イベントには能登半島地震で妻と3人の子供を亡くした、も参加し、弾き語りを披露しました。

能登半島地震の発生から、まもなく2年4か月。

金沢市に避難している人は多い時でおよそ2600世帯ありましたが、現在は1000世帯ほどに減っています。

しかし、年月が経つ中で支える側には新たな課題も見えてきたといいます。

金沢市社会福祉協議会・北脇宜和さん「時間が経って住まいの目処が経っていても、心の傷が時間が経って表に出てくる場合もある。」

そこで、新たに開設したのが「NOTO 支え合いコーナー」。

能登に関連する書籍や写真、情報が貼り出されていて、能登の今を知ることができます。

復興状況や自身の思いを被災者同士で共有する取り組みも

大野紘乃キャスター「みなさんが書いているのは能登の現状や今の思いを書いた短冊です。」

復興状況や、今の思いを被災者同士で共有する取り組みです。

輪島の女性「金沢もいいが能登がなつかしい。ここに来ると色々な人に会えるから嬉しい。」

気軽に集まれる場所は、地元を離れた被災者の心の支えとなっています。

輪島市町野町の女性たち「いつも同じ話ばかり、嬉しいね。一緒なことばかりやけど。」

志賀町の男性「ここに来るとみなさんの笑顔が見られて元気になる。1週間に2回楽しみで。」

支える側は心のケアを大切にして、一人一人に寄り添っていくことが求められます。

金沢市社会福祉協議会・北脇宜和さん「自分の未来、能登の未来をここで話し合ったり考えていく、そういう場にしていきたい。」