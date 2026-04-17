あす18日(土)は沖縄、西日本や北日本を中心に雨が降りやすいでしょう。外出の際に雨が降っていなくても、折りたたみ傘があるとよさそうです。一方、関東や東海は日ざしに恵まれて、過ごしやすい陽気が続くでしょう。こちらは日傘があるとよさそうです。

【CGで見る】あさっては25℃以上の夏日続出 週間予報

東海や関東は天気の崩れなし

あすは朝から沖縄、西日本や北日本で雨が降ったりやんだりでしょう。関東や東海は晴れて、紫外線が強まりそうです。最高気温は西日本〜東日本は23℃前後、北日本は19℃前後で、雨の所でも気温は高めの予想です。西日本は動くと少し蒸し暑く感じられるかもしれません。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：9℃

青森 ：19℃ 盛岡：19℃

仙台 ：20℃ 新潟：19℃

長野 ：23℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：23℃

大阪 ：24℃ 岡山：21℃

広島 ：22℃ 松江：24℃

高知 ：22℃ 福岡：23℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃

台風4号が小笠原近海を北上する見通し

台風4号は、あさって19日（日）にかけて小笠原諸島近海を北上するでしょう。小笠原諸島では、あさってにかけて強風にご注意ください。また、海上では波が高くなるため、高波に警戒が必要です。

あさっては25℃以上の夏日続出

あさっても九州では雨が降りやすいですが、そのほかでは晴れるでしょう。そのため、最高気温は中国・四国から関東で25℃以上の夏日が続出する予想です。早くも熱中症に注意が必要で、周囲と声をかけ合いながら意識的に水分補給を行った方がいいでしょう。