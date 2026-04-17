（CNN）イスラエル国防軍（IDF）の元報道官は16日、レバノンとの合意はイスラエルの利益になるとみられるが、「悪魔は細部に潜む」との認識を示した。

元報道官のジョナサン・コリンカス氏がCNNの取材に語った。両国の平和と安定に影響を与える「唯一最も重要なファクター」は、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが武装解除されるかどうかだとも指摘した。

コリンカス氏は「レバノン政府との今回のプロセスを通じてヒズボラが武装解除されれば、平和と安定、繁栄が実現する。レバノン国民とイスラエル国民の双方に多くの前向きな影響があるだろう」としている。

「もしヒズボラが武装解除されなければ、それは将来の戦争や戦闘、ロケット攻撃、苦しみを意味する。全てはレバノン政府が実行すると宣言して約束したものの、これまで実行できなかった、あるいは実行する意思がなかったことを実際に遂行できるかどうかにかかっている」（コリンカス氏）

レバノンは今年1月、ヒズボラなどの南部の軍事勢力を武装解除する計画の第1段階が完了したと発表したが、イスラエルは進展が「到底不十分だ」と評していた。

その2カ月後、レバノン政府はヒズボラの軍事活動について違法と宣言。ただ、単独でヒズボラを実効的に武装解除するのに必要な力は持っていないと付け加えた。

レバノン軍に現時点でヒズボラを武装解除する能力があるかとの質問に、コンリカス氏は「両組織のパワーバランスを見れば、ヒズボラは依然として軍事的に大幅に弱体化される必要がある」と指摘した。