「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」が9月19日より順次発売有村麻央、倉本千奈 、篠澤 広のフィギュアなどがラインナップ
【一番くじ 学園アイドルマスター Part6】 9月19日より順次発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」を9月19日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたキャラクターくじ第6弾。ラインナップにはフィギュアやきららいずマスコットなどが当たる。また、描きおろしイラストを使用したメタリックポスターやバンダナタオル、ラバーチャーム、アクリルスタンドが登場。
フィギュアは有村麻央、倉本千奈、篠澤 広の3種が登場。また、ラストワン賞は「有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」となっている。
✧━━━━━━━━━━✧- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 17, 2026
新商品のお知らせ
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一番くじ 学園アイドルマスター Part6
📅2026年9月19日(土)より順次発売予定
💜有村麻央 🧡倉本千奈 🩵篠澤 広
をGracemasterでラインナップ🎉
続報をお楽しみに…！
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