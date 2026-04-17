女優の内田理央（34）が17日、自身のインスタグラムを更新し、沖縄旅行でのショットを公開した。

「お友達と沖縄旅行に行ってきました」とプールで至福の表情を浮かべるショットを投稿。1月クールは「略奪奪婚」「ヤンドク！」の2本のドラマに出演しており、「ドラマ頑張ったご褒美旅行！笑 最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」と海岸でのショットや沖縄の星空、友人とブルーシールアイスクリームを食べるショットも披露した。

自身のYouTubeチャンネルに「【現実逃避】女子2人で沖縄ご褒美旅行に行ってきた」というタイトルの動画をアップし、「二泊三日をvlogにしてYouTubeにあげました 動画の編集を自分でしたので上手くできたかちょいと不安ですが…30分程の長尺なので、よかったらゆるゆるとご覧ください」とアピール。「星のや沖縄」「読谷村」などのハッシュタグを添え、高級リゾートでリフレッシュしたことを伝えた。

フォロワーからは「ドラマ2本も本当にお疲れ様でした 息抜きできてよかった」「理央ちゃん楽しそうで可愛い」「だーりおちゃん休暇楽しめて良かったね」「可愛いすぎ」「いつでもどこでも美女すぎて」などのコメントが届いている。