¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ø¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦µî¤ê¸å·Ñ¼Ô¤Ë´üÂÔ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬17Æü¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤âº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¡¢ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬Íèµ¨µÙÍÜ¤òÉ½ÌÀ¡£2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼çÎÏ¤¬¶äÈ×¤òµî¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï°ìµ¤¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£·ç¾ì¤·¤¿»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤ËÆ´¤ì¤ëÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤¬ºòÇ¯22°Ì¤«¤é4°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£½÷»Ò¤ÇÀéÍÕÉ´²»¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºäËÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ2°Ì¡£ÃË»Ò¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¸°»³¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ëº´Æ£½Ù¤¬3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÃÝÆâÍÎÊå¶¯²½ÉôÄ¹¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î4Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤«¤éÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç4Ï¢ÇÆ¤·¤¿½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¡¢2Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë»²Àï¡£½÷»Ò¤Ç17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤â¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö²¿¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¼¡À¤Âå¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¡£