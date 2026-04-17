3月の1日平均Token消費量が140兆突破、前年末比4割増―中国

国務院新聞弁公室は16日に記者会見を行い、2026年第1四半期（1-3月）の国民経済の運営状況を説明し、記者からの質問に答えた。中国国家統計局の毛盛勇（マオ・ションヨン）副局長は、「中国では人工知能（AI）の商用化・大規模化応用が段階的飛躍を遂げ、3月末時点で、1日平均Token（AIにおける最小計量単位、トークン）消費量が前年末比で40％以上増加し、140兆を超えた。AIの発展が多くの産業・業種をエンパワーメントし、関連分野の急速な成長を促した」と説明した。

毛副局長は、「今年第1四半期の状況を見ると、新たな質の生産力の育成が新たな成果をあげた。その成果は主に4方面の『四つの化』で概括することができる。一つ目はハイエンド化で、ハイエンド製造業と現代サービス業が急速に発展した。二つ目はスマート化で、スマート化の発展によるけん引作用が強まった。三つ目はグリーン化で、グリーントランスフォーメーションが新たな成長ポイントを生み出した。四つ目は新型化で、従来型産業が新たな活力を見せ、改良と高度化を遂げた」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）