三重県の小学生が、大手コンビニエンスストアの商品開発に挑戦です。

【写真を見る】セブン‐イレブンが小学生と商品開発 三重県｢誕生150年×出店20周年｣記念 地元のしらすが入った“おむすび”など東海3県で販売

これは、セブン‐イレブンが「三重県誕生150周年」と「三重県への出店20周年」を記念したフェアで販売するメニューを、鳥羽市立答志小学校の子どもたちと共同開発したものです。

子どもらが県庁訪問 おむすび食べた知事の感想は？

子どもたちは17日に三重県庁を訪れ、地元の答志島で水揚げされたしらすを使ったお弁当やおむすびなど3品を紹介。

答志島ならではの、しらすとマヨネーズを合わせる食べ方にヒントを得たという「おむすび」を口にした一見勝之知事は…



（三重 一見勝之知事）

「マヨネーズが自己主張する量ではなく、ほんのりと感じる上品な味」



（児童）

「いっぱい買ってもらいたいし、おいしいと喜んでもらいたい」



東海3県のセブン‐イレブンで、4月17日～5月3日まで販売されます。